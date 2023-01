Umberto D’Aponte, ex marito Guendalina Tavassi/ Lei: “naso rotto, percosse e minacce”

Guendalina Tavassi, il matrimonio e i figli con Umberto D’Aponte

Umberto D’Aponte è l’ex marito di Guendalina Tavassi. Dal loro amore sono nati due figli: Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. L’incontro tra i due è avvenuto per puro caso su un treno: entrambi, infatti, viaggiavano nella stessa carrozza di un treno ad alta velocità Napoli-Milano. La scintilla tra i due è stata immediata e poco dopo si sono sposati. Nel 2013, infatti, la coppia si è unita in matrimonio con l’ex concorrente del Grande Fratello follemente innamorata. “Umberto, un uomo senza difetti. Anzi, proprio questo di lui è fastidioso: non ha un punto debole nel carattere e non si arrabbia mai” sono state le parole della ex gieffina rilasciate dalle pagine del settimanale Visto. Nello stesso anno la coppia ha dato alla luce una bambina di nome Chloe seguita due anni dopo, nel 2015, dal secondo figlio Salvatore.

Improvvisamente però qualcosa si rompe e nel 2021 la Tavassi sui social comunica di separarsi dal marito. “Siamo separati in casa da mesi… Umberto sarà anche innamorato pazzo di me, ma se lo fosse certe cose non le farebbe” – sono le parole lapidarie della influencer che poco dopo confessa di essere stata aggredita dall’ex marito.

Guendalina Tavassi aggredita dall’ex marito Umberto D’Aponte

L’idillio tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte termina dopo otto anni d’amore e matrimonio. A rivelare il motivo è stata proprio l’influencer che, a settembre 2021, confessa di essere stata aggredita dall’ex compagno. “Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla” – sono le dichiarazioni rilasciate dalla Tavassi dalle pagine di Fanpage.it.

Non solo, la figlia Gaia pubblica sui social una foto della mamma con tanto di occhio tumefatto e livido; uno scatto che scompare poco dopo. Nel 2022 Umberto viene arrestato in seguito ad un’altra aggressione con la Tavassi che sui social rivela: “questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”.











