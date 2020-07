Nunzia De Girolamo sbarca su Rai 1/ Esordio con “Ciao Maschio!”. E Dagospia insinua..

Dato l’addio – per il momento – al mondo della politica, Nunzia De Girolamo si appresta a continuare la sua carriera da giornalista-conduttrice. Dopo le collaborazioni con Il Tempo, Libero e Non è L’Arena, senza dimenticare l’apparizione a Ballando con le stelle, l’ex esponente di Forza Italia è pronta per uno show tutto suo: secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, l’ex ministro sarà nei palinsesti Rai della prossima stagione ed il suo programma andrà in onda su Rai 1. Il titolo provvisorio è “Ciao Maschio!” e, spiega Giuseppe Candela, la formula ricorderebbe le interviste al maschile di Catherine Spaak nel suo “Harem”. E attenzione: il format dovrebbe andare in onda il sabato in seconda serata a partire da novembre. Sicuramente un esordio con il botto, almeno in base alle premesse…

NUNZIA DE GIROLAMO SU RAI 1 CON “CIAO MASCHIO!”

Secondo le primissime indiscrezioni a disposizione, il programma condotto da Nunzia De Girolamo avrà un argomento a puntata come filo conduttore e ospiti solo uomini. Confermate dunque la notizia lanciata qualche tempo fa dal Corriere della Sera, che aveva evidenziato come secondo il direttore di Rai 1 l’ex parlamentari funzioni sul piccolo schermo. Ricordiamo inoltre che la De Girolamo era stata accostata anche a Linea Verde ed a La vita in diretta

Attese conferme nel corso delle prossime settimane, ma non mancano di certo le prime polemiche. «Come mai un’ex parlamentare senza nessuna esperienza alla conduzione si ritrova una trasmissione tutta sua? Avrà influito il suo rapporto coniugale con il ministro Boccia?»: l’affondo sibillino di Dagospia nella sua flash news…

