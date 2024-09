Nunzia De Girolamo a La Volta Buona: dalla gag con Gianluca Semprini al ‘pacco’ ricevuto dalla Rai

La puntata odierna de La Volta Buona, nel consueto blocco dedicato alle interviste, si apre con Nunzia De Girolamo. La conduttrice è partita dall’ultima esperienza in tv al fianco di Gianluca Semprini con il quale, entrato a sorpresa in studio, si è divertita in una simpatica gag. Il conduttore è infatti arrivato in studio dopo uno scherzo fatto alla collega; occasione per Nunzia De Girolamo per rinnovare le parole al miele per l’esperienza vissuta insieme ad Estate in diretta. “Gianluca Semprini non ha difetti, mi sono trovata benissimo con lui: a volte forse dovrebbe stare attento nel dire le cose che pensa. In alcune situazione è forse avere il giusto equilibrio nel dire qualcosa… E’ il miglior compagno di viaggio che avrei potuto avere nella vita, la co-conduzione è molto difficile e poi era la mia prima esperienza”.

Proseguendo nel gioco dei dadi inaugurato a La Volta Buona, Nunzia De Girolamo parte dalla foto di Stefano De Martino per raccontare un ‘pacco’ che riguarda la sua carriera televisiva. “L’ho avuto proprio dalla Rai! Io non volevo fare il programma Avanti Popolo, ero proprio disperata! Non era il momento, 6 anni fa ero in politica e dunque fare qualcosa su quel tema… Su una rete che non è proprio casa mia come Rai 3, però io mi sono comunque messa a disposizione dell’azienda”. La conduttrice ha poi spiegato come quella decisione, così come in generale quando si tratta di vita professionale, non fu motivo di discussione con il marito Francesco Boccia: “Mio marito non mi ha detto di lasciar perdere, anche perchè io non gradisco molto i suoi consigli; dobbiamo separare le nostre vite, è una scelta che abbiamo fatto anni fa. Abbiamo comunque delle opinioni diverse…”.

Nunzia De Girolamo: “La mia ‘volta buona’ con Raimondo Todaro…”

Ultimato il discorso sull’esperienza televisiva che non rifarebbe, Nunzia De Girolamo – sempre a La Volta Buona – ha invece raccontato la sua ‘volta buona’ in tv. “Raimondo Todaro è stato un altro compagno di viaggio speciale; è proprio il compagno del liceo con il quale fai le marachelle, a Ballando con le stelle mi sono divertita davvero tanto, una grande esperienza che rifarei mille volte. E’ stata proprio la mia ‘volta buona’ televisiva”.

Molto toccante il racconto di Nunzia De Girolamo a proposito del rapporto con il papà con il quale ha condiviso un momento speciale proprio a Ballando con le stelle. “Il mio papà è l’uomo della mia vita, apprezzai tanto quella cosa a Ballando con le stelle. Io ho fatto sempre tutto ciò che lui voleva, come l’avvocato; quando dissi che volevo partecipare al talent lui mi disse che non condivideva questa scelta…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Quando Milly l’ha convinto a venire per me è stata un’emozione enorme. Adesso sta bene, ha avuto una polmonite perchè si era trascurato; io l’ho salvato perchè avevo notato qualcosa che non andava e lo portai a fare degli accertamenti”

