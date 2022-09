Nunzio: Alex toglie il segui dopo Amici: c’entra Cosmary?/ “Non posso dire di…”

Amici 21 di Maria De Filippi, Nunzio Stancampiano si racconta a Lorella Cuccarini

Dopo la popolarità raggiunta ad Amici 21 di Maria De Filippi e nonostante la mancata vittoria del talent, prosegue la carriera artistica di Nunzio Stancampiano, il ballerino latinista più amato dal pubblico nella storia del format dei talenti di Canale 5, che é ora anche al centro del gossip che lo vedrebbe in conflitto con l’ex compagno di studio Alex Wyse, per amore di Cosmary Fasanelli.

Nunzio Stancampiano e Lorella Cuccarini vicini, succede dopo Amici/ "Ho capito che.."

Abbondano gli avvistamenti di coppia di Nunzio e Cosmary, dopo che la ballerina modern e il cantante Alex hanno chiuso di recente la loro lovestory nata tra i banchi di Amici 21 e, mentre si fa sempre incessante la voce che lo vedrebbe in procinto di coprire uno o un duplice ruolo alla nuova edizione di Amici in arrivo su Canale 5 il 18 settembre 2022 -ovvero quello di ballerino professionista nel corpo di ballo e/o in alternativa quello di conduttore del daytime pomeridiano- Nunzio Stancampiano si racconta in un’intervista concessa a Lorella Cuccarini ai microfoni del web format, Dimmi di te. Incalzato dalla maestra di Amici sull’evoluzione post Amici 21 dei rapporti intercorrenti con gli ex compagni di studio, Nunzio ha menzionato Alex tra le amicizie strette e mantenute anche oltre i riflettori del talent, come a voler spazzare via il chiacchiericcio che lo vedrebbe in astio con il cantante per l’esplosione di un sospetto triangolo amoroso con Cosmary Fasanelli: “Ho legato principalmente con Luca, Serena, Albe, Luigi, ma ho legato un po’ con tutti…cioè…Alex, non posso dire che non ho legato…sono tutti bravi ragazzi…Carola, oggi mi ha scritto. Siamo in contatto, ci vediamo”.

Nunzio rifiuta Ballando con le stelle e torna ad Amici?/ Spuntano due ruoli inediti

Ma Alex toglie il segui a Nunzio da Instagram

Ma com’è ormai risaputo nel web non può sfuggire nulla all’occhio pubblico e in queste ore é visibile a occhio nudo che Alex Wyse non abbia Nunzio tra i profili seguiti su Instagram e quindi non ricambi il follow al latinista, che invece segue il cantante e Cosmary. Alex inoltre ha smesso di seguire anche Cosmary Fasanelli. Che quindi il cantante di Non siamo soli non digerisca le voci su un possibile flirt in corso tra Nunzio e Cosmary?

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Nunzio Stancampiano rinuncia a Ballando con le stelle/ Clamoroso rifiuto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA