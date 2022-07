Nunzio balla per LDA a Battiti Live/ “Reunion” con dedica alla Celentano…

Nunzio, da Amici a Battiti Live al fianco di LDA

Nunzio Stancampiano ha lasciato il segno nella sua avventura ad Amici. Con il suo caratterino e le sue capacità ha conquistato il cuore dei fan del programma, trovando sostegno dall’inizio alla fine. Nei giorni scorsi lo abbiamo rivisto al fianco di LDA, durante un’esibizione a Battiti Live, dove ha strappato applausi a scena aperta. L’esperienza vissuta ad Amici, tuttavia, è ancora molto fresca. E benché Nunzio voglia guardare avanti non dimentica il suo percorso all’interno della scuola.

Così, recentemente, non ha perso l’occasione per ringraziare tutti quelli che ha incontrato lungo il cammino televisivo: “Dico grazie in primis Amici che mi ha regalato un sogno che perseguivo sin da bambino. Ringrazio colui che ha scommesso su di me andando contro tutti e tutto: Raimondo Todaro. Sei stato il mio punto di riferimento per tanti anni, ma soprattutto in questo percorso“.

Il ballerino ha detto grazie ai suoi compagni di viaggio, riservando un pensiero affettuoso anche alla maestra Alessandra Celentano “che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso, tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti“. Non manca, naturalmente, il grazie a Maria De Filippi “che ha colmato il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me”. In queste settimane, come dicevamo, le soddisfazioni non sono tardate ad arrivare per il ballerino. Ultima la partecipazione insieme a LDA a Battiti live.

