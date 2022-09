Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli, è addio?/ Gli indizi sull’ex coppia di Amici

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli: le voci sulla presunta nuova coppia

L’ultima edizione di Amici ha visto formarsi e poi lasciarsi alcune giovani coppie, come Alex e Cosmary Fasanelli, sicuramente una delle più chiacchierate. Archiviata la storia d’amore con il cantante, la giovane ballerina avrebbe però ritrovato il sorriso al fianco di un altro giovane talento della scuola, con cui ha condiviso l’esperienza quest’anno: Nunzio Stancampiano, pupillo di Raimondo Todaro. Le prime voci sul presunto flirt tra i due colleghi del ballo erano circolate nei giorni scorsi, con Nunzio che si era sbottonato sulla questione ospite di Lorella Cuccarini a Dimmi di te.

Nunzio infrange il cuore di Alex, con Cosmary/ "L'amore é bello, perché inaspettato"

“Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo” aveva rivelato, senza però citare espressamente il nome di Cosmary. Il ballerino si è comunque detto felice al fianco di una persona: “Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare“.

Nunzio Stancampiano: la nuova fiamma dopo Amici?/ "É una copy-cat di Cosmary..."

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli si sono lasciati? Gli indizi social

Tuttavia la storia d’amore tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda, ancor prima di sbocciare a tutti gli effetti. Come riferisce Novella 2000, infatti, sono numerosi gli indizi social che lascerebbero intendere una rottura nella coppia. Come il fatto che il padre della ballerina abbia smesso di seguire Nunzio sui social, indizio che non è passato inosservato agli occhi sempre attenti del web.

Inoltre il ballerino avrebbe anche condiviso una Instagram story dal contenuto piuttosto sibillino, un messaggio indirizzato a una persona misteriosa e che ha scatenato dubbi nei fan. “So chi è falso e chi è vero, sto solo al gioco, rilassati” il commento comparso sul suo profilo. Non ci è dato sapere se tali parole siano indirizzate proprio a Cosmary, tuttavia si intensificano le voci che li vorrebbero ormai distanti. In attesa che i diretti interessati facciano chiarezza, smentendo o confermando tali rumors.

Nunzio: Alex toglie il segui dopo Amici: c'entra Cosmary?/ "Non posso dire di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA