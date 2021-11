Nuova fiamma per Massimiliano Allegri/ È suo il capello biondo trovato da Ambra?

Massimiliano Allegri ha una nuova fidanzata?

Il cuore di Massimiliano Allegri è tornato a battere. O almeno così sembra dalle immagini esclusive pubblicate da Oggi. La donna che ha fatto innamorare mister Allegri sarebbe una sua vecchia conoscenza. Di lei però si sanno poche cose. La donna avrebbe circa 40 anni e i capelli biondi. È suo il capello della discordia che avrebbe instillato in Ambra il dubbio del tradimento? La relazione con Allegri, che durava da quattro anni, sembrerebbe finita proprio a causa di un tradimento che Ambra avrebbe scoperto da un capello biondo trovato nella macchina del compagno.

Le immagini della paparazzata di Oggi mostrano questa misteriosa donna recarsi a casa dell’allenatore della Juventus, mentre cerca di proteggersi dai paparazzi, chiusa nel suo giubbotto, nonostante le temperature ancora quasi primaverili. Il fatto risale al 22 ottobre. Mister Allegri è a cena con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini. Intorno alle 22:30 Allegri va via e rientra a casa. Poco dopo, verso le 23:20 viene raggiunto dalla donna alla guida di un auto sportiva.

La donna misteriosa è una vecchia conoscenza di Allegri

Non si hanno notizie precise riguardo l’identità della donna che ha rapito il cuore di mister Allegri. Secondo una fonte vicina ai giornalisti del settimanale Oggi la misteriosa presunta nuova compagna di Allegri va ricercata all’interno degli ambienti vicini alla Juventus. “Non occorre andare troppo lontano: la Juve è blindata e tutto, anche gli affari di cuore, si giocano all’interno di un circuito chiuso. Datemi retta, la nuova fiamma di Allegri cercatela lì“, avrebbe detto un uomo Fiat. La donna ritratta sulla copertina di Oggi sarebbe infatti “un volto noto in ambiente Juve e in modo particolare in un esclusivo golf club della città“.

Secondo alcuni rumors non si dovrebbe trattare di una nuova conoscenza, ma bensì di una vecchia fiamma di Allegri. L’allenatore e la donna misteriosa avrebbero avuto una relazione diversi anni fa. Nel 2017, sempre su Oggi, Alberto Dandolo aveva raccontato come la relazione tra Ambra e Allegri non fosse stata ben vista dalla pierre di un noto golf club. Sarà proprio la donna misteriosa di cui stiamo parlando?



