Daniele De Rossi esonerato dalla Roma? Uno scenario che fino a sei mesi fa pareva fantascientifico e invece nelle ultime ore si fa quantomeno sempre più possibile. Intanto segnaliamo che a sorpresa i Friedkin sono arrivati nella Capitale, a Trigoria, dopo il pareggio di ieri con il Genoa. E la loro non ha la veste di una visita di cortesia: dopo aver investito 110 milioni non si aspettavano un inizio di campionato horror come quello a cui stiamo assistendo nelle prime quattro giornate. Inevitabilmente, in una città come Roma, le voci di esonero di De Rossi si stanno moltiplicando. La piazza è molto divisa: c’è chi dà tutte le colpe a Daniele, una sparuta minoranza, e chi se la prende con la società per il mercato tardivo e per alcune situazioni, vedi Dybala su tutte, gestite molto male. C’è da capire innanzitutto come è il clima dentro le mura di Trigoria: tra i dirigenti e De Rossi e tra i giocatori e l’allenatore. Aveva fatto rumore nelle scorse settimane lo scontro, ridimensionato poi dai diretti protagonisti, tra il mister e Cristante che non ha aiutato di certo a rasserenare gli animi intorno alla squadra. Fa specie anche l’espulsione di ieri di De Rossi, che a fronte delle tante ragioni che aveva, ha fatto emergere un suo malessere e uno stato d’animo non sereno. E soprattutto, nel caso di Marassi, ha lasciato la squadra sola nell’ultimo minuto fatale di gioco. Episodi tra l’allenatore e la classe arbitrale che avevano contraddistinto alche il periodo di Mourinho e che nel tempo avevano contribuito a dividere la proprietà e l’allenatore portoghese.

DE ROSSI ESONERATO DALLA ROMA? MAX ALLEGRI E PIOLI LE ALTERNATIVE

Ai presidenti questi atteggiamenti non piacciono e non ne hanno mai fatto mistero. E anche ieri davanti a due incredibili sviste arbitrali che hanno deciso il risultato finale, il rigore su Dybala non fischiato e il fallo su Pellegrini, la società è rimasta in silenzio. No comment, mandando allo sbaraglio il povero De Rossi. L’allenatore è legato alla Roma da un triennale di 3 milioni a stagione. Lui è convinto di continuare e di riuscire a venirne fuori. C’è chi parla di Max Allegri pronto a subentrare a De Rossi, in alternativa Pioli che è ancora senza squadra. Rimane sullo sfondo Tuchel che già era stato accostato alla Roma qualche tempo fa. Per ora le quote che prevedono un De Rossi esonerato sono al 40%. A meno che la situazione non crolli improvvisamente, cosa da non escludere con i Friedkin. In tal senso fanno ancora più rumore le esternazioni di Francesco Totti sul suo amico Daniele di qualche giorno fa…