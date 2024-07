Allegri, multa da 10.000€ per le minacce a Vaciago/ Sanzione di 2000€ anche alla Juventus (12 luglio 2024)

ALLEGRI, MULTA DA 10.000€: COS’ERA SUCCESSO

Gli ultimi minuti e il post partita di Juventus-Atalanta passeranno la storia come tra i più incredibili della storia del calcio italiano. Massimiliano Allegri riscatta in parte una stagione negativa in campionato con la conquista della Coppa Italia. Quello che però verrà ricordato è tutto il contorno.

Massimiliano Allegri nuovo CT dell'Italia?/ L'ex Juventus in pole per sostituire Spalletti (28 giugno 2024)

Allegri si scaglia contro gli arbitri come mai fatto prima: dallo show con la giacca alle urla all’indirizzo di Rocchi. Una vera e proprio teatrino del tecnico livornese che viene accompagnato all’uscita con un cartellino rosso sventolato in faccia.

ALLEGRI, MULTA DA 10.000€: JUVE SANZIONATA

Massimiliano Allegri non si limitò alle proteste reiterate e vistose in campo, anzi. Quando è tornato in campo per festeggiare la Coppa Italia vinta, il tecnico ha chiesto con veemenza, per usare un eufemismo, a Giuntoli di andarsene, una sorta di vendetta dopo gli screzi nei mesi precedenti.

Massimiliano Allegri: Milan, Lazio e Arabia Saudita/ Calciomercato: cosa c'è dietro le voci sul Conte Max?

In sala stampa Allegri non si è risparmiato e le minacce fatte a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, con tanto di oggetti rotti nella stanza dell’Olimpico sono costati in primis il licenziamento da parte della Juventus e ora una multa da 10.000 euro.

Anche la Juventus, a titolo di responsabilità oggettiva, è stata sanzionata con 2.000 euro di ammenda. Probabilmente il peggior modo di lasciare la società dopo due parentesi così diverse ma intense tra loro. La decisione è stata presa dalla FIGC.











© RIPRODUZIONE RISERVATA