Nuova maglia Milan 2022-2023/ Foto: tornano le righe “classiche”, scudetto sul petto

MILAN, PRESENTATA LA NUOVA MAGLIA

La nuova maglia del Milan è stata presentata ufficialmente oggi: per la prima volta dalla stagione 2011-2012 i rossoneri potranno giocare con lo scudetto sulla divisa, grazie alla vittoria dell’ultimo campionato (arrivata in maniera inattesa rispetto a quelle che erano le premesse). La nuova maglia del Milan dunque è stata presentata: cosa possiamo dire della divisa? Intanto sappiamo della collaborazione con Puma, che prosegue rispetto alla passata stagione; sempre con riferimento alla stagione che si è conclusa in maniera trionfale, il Milan ha deciso di tornare al classico per quanto riguarda le strisce rossonere.

Hakim Ziyech al Milan?/ Calciomercato news, Pioli: "Non so, Messias ha fatto bene"

Se infatti nel campionato terminato a maggio il Diavolo indossava una maglia con strisce più spesse nella parte centrale, che poi diventavano fini sui lati, questa volta le strisce a banda verticale sono della stessa misura, e dunque si tratta appunto di un ritorno al passato e alla tradizione, anche se non stiamo parlando di anni Ottanta e Novanta perché le suddette strisce sono più larghe. L’altra novità è senza dubbio quella dello scudetto, per ovvie ragioni: il tricolore è posto non sul lato ma, come usa in questo periodo storico, al centro della divisa: appena sotto il colletto, sulla striscia verticale nera. Lo sponsor sarà sempre Emirates; il logo della società è sulla parte sinistra, mentre la nuova maglia del Milan prevede anche delle strisce tricolore a ornare le maniche, un espediente questo per rafforzare il concetto. Ovvero: lo scudetto è sulla maglia del Milan, saranno le avversarie a doversi preoccupare di toglierlo…

Adani: "Tonali ha tutto ma non eccelle in nulla"/ Polemica web: "Parla proprio lui?"

CLICCA QUI PE RLE FOTO DELLA NUOVA MAGLIA DEL MILAN (da SportMediaset)

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Asse col Salisburgo: piacciono Sesko e Solet

© RIPRODUZIONE RISERVATA