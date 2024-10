Sta dilagando negli ultimi giorni una nuova truffa via WhatsApp, quella è che l’applicazione di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, Italia compresa. Come riferisce il Corriere della Sera l’ultimo raggiro è legato all’account verificato e risulterebbe essere molto insidiosa visto che le segnalazioni nelle ultime ore sono davvero numerose. Come funziona questa truffa? Il malcapitato che viene preso di mira riceve un messaggio in cui si legge che un tecnico di Meta, la piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg, sta segnalando delle violazioni degli standard della community in merito al profilo Facebook associato allo stesso numero telefonico.

A quel punto avviene la classica richiesta che è poi alla base di ogni truffa online: inserire le proprie credenziali dopo aver cliccato su un link che viene messo in calce e solo così facendo si eviterà che il proprio account Facebook venga chiuso. Il problema è che cliccando sullo stesso link si apre una pagina che è identica di fatto a quella del social network blu, ed è facile quindi “abboccare all’amo” e convincersi che si sta realmente visitando il sito di Facebook.

NUOVA TRUFFA VIA WHATSAPP: UN RAGGIRO BEN ARCHITETTATO

Come riferisce il Corriere della Sera il messaggio WhatsApp inviato per truffare è particolarmente articolato visto che nello stesso vengono elencate appunto le violazioni messe in atto, il tutto ovviamente fake. Inoltre, si trova la famosa spunta blu, quella dell’account verificato, posizionata sull’immagine di profilo del finto assistente di Meta, altra questione che potrebbe far cadere in trappola numerose persone che si sentono in qualche modo sicure vedendo appunto l’account verificato.

Infine, si chiede all’utente destinatario di agire nel breve tempo possibile, entro un massimo di 12 ore, per evitare che il proprio account venga definitivamente chiuso. Ecco perchè questa nuova truffa di WhatsApp viene considerata particolarmente pericolosa, tenendo conto che moltissime persone potrebbero credere a tutto ciò che gli viene detto, agendo di conseguenza.

NUOVA TRUFFA VIA WHATSAPP. COSA ACCADE SE SI CLICCA

Una volta che si fa il click sul link e si inseriscono i propri dati, i criminali della rete possono entrare in possesso dei profili Facebook della vittima e quindi utilizzarlo magari per ricattare la stessa, qualora volesse riavere indietro il suo account oppure fingersi appunto l’utente defraudato.

Come fare per difendersi da questa truffa via WhatsApp? Il primo consiglio, come vi abbiamo già scritto altre volte, è quella di farsi prima di tutto un paio di domande quando ci arrivano questi messaggi o email, ma anche telefonate, e non agire di istinto. Un buon approccio è quello anche di fare una semplice ricerca su Google per cercare di capire se vi sia qualche azione sospetta, dopo di che è sempre meglio piuttosto non agire e lasciare passare un po’ di tempo per capire se la richiesta ricevuta sia effettiva e reale, magari con l’aggiunta di altre comunicazioni o meno. La regola base infine è che quando c’è un link su cui cliccare c’è sempre qualcosa di losco che si nasconde.