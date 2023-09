Nuova variante Covid Eris, sintomi e quando arriva il vaccino/ “Simile a raffreddore”

La nuova sottovariante del virus Covid-19 è stata chiamata Eris ed è attualmente la più diffusa in circolazione nel mondo e particolarmente dominante negli Stati Uniti. Secondo gli esperti potrebbe poi mutare nuovamente nel corso dei prossimi mesi e potrebbe diventare più aggressiva rispetto a quanto riscontrato fino ad oggi sui pazienti con tampone positivo. I sintomi per riconoscerla sono molto simili a quelli di un comune raffreddore, senza presenza di febbre, ma i medici avvertono di non sottovalutare alcun segno, specialmente un eventuale aggravarsi delle condizioni respiratorie, specialmente se ad esserne colpiti sono bambini o soggetti fragili. Bisogna quindi monitorare attentamente l’evoluzione in caso di comparsa di naso chiuso o che cola, mal di gola, tosse, mal di testa, perdita della voce e dolori articolari.

Tumore, aumentano casi fra gli under-50: +79% in 29 anni/ Colpa di dieta, fumo e alcol

Mentre sembrano essere indeboliti o quasi scomparsi i sintomi tipici delle prime ondate di Covid, come ad esempio quelli gastrointestinali o la perdita del gusto e dell’olfatto. Come avverte l’Istituto Superiore di sanità il rischio è quello che presto il virus diventi predominante anche in Italia e possa far registrare un boom di contagi, soprattutto in vista della stagione autunnale.

Vaccino Covid bambini in autunno, ecco come sarà/ Cavaleri (Ema) "Richiamo solo per chi è a rischio"

Variante Covid Eris, pronto il nuovo vaccino: sarà disponibile a ottobre

Per contrastare una possibile prossima epidemia della variante Covid Eris, entro ottobre sarà disponibile un nuovo vaccino, che ha ricevuto il via libera dall’Ema per la somministrazione, e cioè quello aggiornato a XBB.1.5 di Pfizer e BioNTech. Sarà raccomandato per categorie fragili, operatori sanitari e donne in gravidanza. Contemporaneamente si stanno portando a termine alcuni studi per valutare quale sarà la prossima mutazione del virus soprattutto per analizzare le probabilità che questa diventi più pericolosa con l’evoluzione.

Ministero salute, via a riorganizzazione/ Le nuove regole per dipartimenti e direzioni

In base ad una recente ricerca condotta dall’università di Tokyo sui criceti, sembrerebbe che Eris abbia le potenzialità per diventare più aggressiva a livello polmonare. Al momento si tratta solo di un’ipotesi da confermare, ma la variante è già stata segnalata come “di interesse” dall’Oms, pertanto restano valide le misure e le raccomandazioni utili ad evitare e contenere i contagi, per scongiurare il rischio di manifestazioni più severe in alcuni pazienti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA