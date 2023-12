Nuove emoji in arrivo su Android e iOS/ Cosa include il pacchetto 15.1 di Unicode e come ottenerlo

Il Consorzio Unicode ha approvato il nuovo pacchetto di emoji che comporranno l’aggiornamento 15.1 in arrivo in futuro su tutti i dispositivi Android e iOS. Le faccine dovrebbero concretamente arrivare sui cellulari di tutto il mondo all’inizio del prossimo anno e saranno in totale 118. Larga parte di queste erano già state anticipate lo scorso luglio, mentre l’approvazione è arrivata poche settimane dopo ed, infine, l’introduzione è ormai prossima. Scopriamo, tuttavia, quali sono le nuove faccine incluse nel pacchetto di emoji 15.1 del Consorzio Unicode e come si dovrà procedere per ottenerle sul proprio dispositivo ed iniziare ad inviare su tutti i principali sistemi di messaggistica e i social.

Ferrovie dello Stato, sì a copertura 4G su 1000 km di rete/ Cosa cambierà: Frecce, connessione in galleria e…

Le nuove emoji: dall’atteso lime alla testa scossa verticalmente

Insomma, il nuovo pacchetto di emoji, versione 15.1 di Unicode, è pronto alla distribuzione, che dovrebbe avvenire in modo disordinato nelle prossime giornate. Per ottenere il pacchetto, infatti, sia su Android che iOS non si dovrà far altro che attende la distribuzione automatica ed, eventualmente, aggiornare le varie app di messaggistica e social. Non vi è una road map di distribuzione definita e, pertanto, non è possibile anticipare su quali sistemi e dispositivi arriveranno prima, anche se si può ipotizzare che saranno quelli più recenti.

Robot aggredisce ingegnere di Tesla nella fabbrica Giga Texas/ Elon Musk: "È successo due anni fa"

La maggior parte delle emoji che compongono il pacchetto 15.1 di Unicode erano già state presentate in una specifica conferenza a luglio. Nell’effettivo non si tratta di aggiunte particolarmente innovative e una larga percentuale delle 118 nuove introduzioni sarà relativa al colore della pelle dell’omino in questione, oppure a differenze direzionali. Le introduzioni innovative, invece, sono complessivamente 6 tra la testa scossa verticalmente o orizzontalmente (rispettivamente “si” e “no”), una fenice, un lime, un fungo marrone ed una catena spezzata. Sono state introdotte, poi, tra le nuove emoji 15.1 anche quattro nuove faccine relative alla famiglia (due adulti con bambino, un adulto con due bambini, un adulto e un bambino ed, infine, due adulti e due bambini), mentre gli omini che corrono, camminano con o senza bastone, sono inginocchiati o seduti se sedie a rotelle manuali e motorizzate sono stati rivolti verso la sinistra (oltre all’attuale destra), con le implementazioni del caso sul colore della pelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA