“Nuovi audio di Frigerio nella strage di Erba”/ Montoli: “Li ho scoperti io, sempre stati ignorati”

Il giornalista Edoardo Montoli, da sempre convinto che Olindo e Rosa non siano colpevoli nella vicenda della strage di Erba, è stato ospite stamane in collegamento con Storie Italiane: “Cosa è entrato realmente nel fascicolo di dibattimento e cosa no? A fronte di migliaia di intercettazioni ne entrarono meno di dieci. Fra nuove prove vi sono numerosi audio in cui Mario Frigerio non ricordava nulla dell’aggressione, audio del 22, 24 e 26 dicembre anche dopo sono stati da lui i pm, audio che non sono mai stati valutati dai giudici”.

Edoardo Montoli ha poi proseguito: “Il riconoscimento di Frigerio sarebbe avvenuto dopo il 26 dicembre quando però le intercettazioni del testimone sono scomparse senza alcuna giustificazione, non c’è un verbale che lo attesti quindi non sappiamo cosa sia accaduto a Frigerio in quei giorni, se abbia avuto dei dubbi, se vi sia stato qualche convincimento, se abbia saputo che sulla macchina di Olindo c’era una macchina di sangue della moglie. Non c’è solo la modalità, esistono audio veri e propri in cui Frigerio non ricorda nulla”.

STRAGE DI ERBA, MONTOLI: “SONO AUDIO UFFICIALI”

Vittoriana Abate, ospite negli studi di Storie Italiane, si dice però un po’ scettica sulla contrarietà di Montoli al processo per la strage di Erba: “Frigerio è morto nel 2014 quindi in aula la difesa può portare qualsiasi cosa tranne questa”, ma Montoli non ci sta: “Non è vero, questi audio li ho scoperti io e non sono mai entrati nel dibattimento. Dopo di che non c’è comunque solo Mario Frigerio visto che in tutti quegli audio erano presenti almeno uno di figli, si tratta di intercettazioni dell’autorità giudiziaria mai entrati nel fascicolo del dibattimento”.

E ancora: “A me gli aspetti psicologici a me non interessano, il dato di fatto è che Frigerio non ricorda niente 6 giorni dopo il riconoscimento”. Massimo Lugli però non ci sta: “Questa è tutta fuffa! Cosa deve venire, l’Arcangelo Gabriele per dire che Rosa e Olindo sono colpevoli?”. Parole che hanno scatenato la reazione di Edoardo Montoli: “Ma cosa sta dicendo? Lei le conosce le carte?”.











