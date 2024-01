Nuovi reperti Pompei, incredibile scoperta in diretta a Mi Manda Rai3/ Trovato l’ingresso di un nuovo Tempio?

Mi manda Rai3, nella puntata del 13 gennaio 2024 incredibile scoperta in diretta su Pompei

Nel corso della puntata che andrà in onda domani di Mi manda Rai3, sabato 13 gennaio 2024, condotta come sempre da Federico Ruffo verranno mostrate le straordinarie immagini di nuovi reperti emersi a Pompei. A darne notizia in anteprima è il sito dell’Ansa che rivela come durante le riprese di un reportage nel sito di Civita Giuliana, la giornalista Amalia De Simone e il regista Danilo Di Nucci percorrendo i cunicoli clandestini scavati dai tombaroli abbiamo scoperto l’incredibile ritrovamento.

Lavinia Abate: chi è, vita privata/ Da Miss Italia al ruolo della Gatta Nera:"sempre stata una sognatrice"

La giornalista di Mi Manda Rai3, storico programma di inchieste e reportage attualmente condotto da Federico Ruffo, nel video mostrato dall’Ansa, afferma chiaramente: “Quello che vedete è uno scavo che non troverebbe esistere lo hanno realizzato in anni di lavoro i tombaroli” E subito dopo la si sente aggiungere: “Potrebbe davvero essere un tempio quello che gli archeologi stanno tirando fuori?” Ed in effetti se fosse così si tratterebbe di una scoperta eccezionale.

Elenoire Casalegno, è fidanzata?/ Gli ex: da Vittorio Sgarbi a Dj Ringo fino alla nuova fiamma Alessandro

Mi manda Rai3, ladro di reperti sulla veridicità della scoperta: “È davvero un Tempio di Pompei”

Il servizio completo con tutto il materiale raccolto dalla giornalista di Mi manda Rai3 Amalia De Simone con tutte le riprese e ciò che è stato raccolto, verrà trasmesso nella puntata di domani, 13 gennaio 2024. Nel frattempo a dare maggiore credibilità al fatto che realmente si tratti di un nuovo Tempio scoperto a Pompei c’è la testimonianza di un ladro di reperti, intervistato appunto dalla De Simone. L’uomo ha affermato che ha partecipato personalmente agli scavi clandestini e di ha trafugato dal tempio che sta emergendo una statua di Ercole di circa 1,60 m e 12 tavole corrispondenti a 12 dipinti sulle fatiche dell’eroe ellenico.

Virginia Raffaele, perché il suo show si chiama Colpo di Luna? "Omaggio a due mondi"/ "Sono entusiasta e tesa

L’uomo intervistato dalla giornalista di Mi Manda Rai3, programma di inchieste condotto da Federico Ruffo, ha poi aggiunto ulteriori dettagli su presunte inchieste che vedrebbero coinvolti boss della camorra nel traffico di tali reperti, immessi nei circuiti di vendita illegali internazionali per milioni di euro. Aldilà di questo ciò che è certo è che se è confermata la scoperta di un nuovo Tempio a Pompei, il ritrovamento sarebbe storico. Per saperne di più non resta che seguire la puntata di domani.











© RIPRODUZIONE RISERVATA