Nuovi tronisti Uomini e donne, chi sono?/ In lizza Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese, il motivo

Uomini e donne verso il ritorno in tv: quando ricomincia la ricerca dell’amore

Si è conclusa da poco, lo scorso 1° giugno 2022 su Canale 5, l’ultima stagione di Uomini e donne, e intanto tra i telespettatori sale l’attesa per la nuova edizione del format 2022/2023, in partenza a settembre 2022. Nell’attesa del preannunciato via al ritorno in tv del dating-show di Maria De Filippi, intanto, ha ora inizio il totonomi in rete dei nuovi volti che potrebbero essere ingaggiati al trono classico del format sui sentimenti e, a quanto pare, tra i favoriti nel ruolo di tronista, vi sono due corteggiatori uscenti da Uomini e donne.

Nel dettaglio, a grande richiesta dei telespettatori attivi in rete, potrebbero fare rientro al rientro di Uomini e donne – proprio in qualità di neo tronisti al trono classico- le ultime due non scelte. Si tratta dei rispettivi corteggiatori degli ultimi tronisti uscenti Luca Salatino e Veronica Rimondi, ovvero Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa.

Lilli e Andrea verso il trono classico di Uomini e donne?

Quest’ultimi, nonostante non si siano rivelati i prescelti dei tronisti corteggiati a Uomini e donne, sono riusciti a fare breccia nei cuori di molti telespettatori, che ora si mobilitano via social per chiedere indirettamente alla produzione Mediaset che i beniamini tv possano avere una seconda chance nella ricerca del grande amore avviata al dating-show, senza avere i risultati sperati. Che Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa possano davvero rivelarsi i due nuovi volti tv del trono classico di Uomini e donne? In un intervento post-scelta concesso a WittyTv, Andrea Della Cioppa ha colpito il pubblico di Uomini e donne augurando il meglio per il futuro alla tronista corteggiata in tv, Veronica Rimondi, e la sua scelta Matteo Farnea, mostrando così uno spiccato fair-play al di là dei sentimenti nutriti verso la sua fiamma tv. Dal suo canto, poi, anche Lilli Pugliese ha stregato i telespettatori, mettendo a nudo i suoi sentimenti nutriti verso Luca Salatino, nonostante la scelta del capitolino non sia ricaduta su di lei, bensì su Soraia Cerino. Nell’intervento post-scelta concesso a Witty tv, Lilli ha dichiarato visibilmente commossa di non pentirsi della conoscenza intima avviata con Luca a Uomini e donne, senza nascondere che non potrebbe mai nutrire rancore verso il tronista uscente dal momento si è innamorata di lui. Che i due non scelti possano quindi avere una rivincita in amore, come neo tronisti di Uomini e donne? Staremo a vedere!

