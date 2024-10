Giulia e il confronto con Mirco e Alessia a Uomini e Donne

Colpo di scena a Uomini e Donne durante il confronto tra Mirco, Giulia e Alessia. Nel corso della puntata del 24 ottobre 2024, la prima ad entrare in studio è Giulia che, ritrovandosi davanti Mirco e Alessia, spiazza tutti elogiando la tentatrice e augurando il meglio all’ex fidanzato. “Lo vedo felice e voglio ringraziare Alessia perché è stata rispettosa nei miei confronti a differenza di tante altre donne. L’unico appunto che ti faccio è quello in merito alle chiavi di casa. Potevi andare tranquillamente anche perché le mie cose di valore non ci sono. Non voglio assolutamente ostacolare la vostra storia”, spiega Alessia a cui Non crede affatto Gianni Sperti.

Alfred choc a Uomini e Donne: lascia lo studio, pugni nel backstage/ La reazione di Anna

“L’amore per Mirco non passerà mai. Se lui mi chiama e avrà bisogno di me, io ci sarò”, spiega ancora Giulia che spiega di essersi resa conto di non poter più dare a Mirco ciò che, ad oggi, gli dà Alessia. L’atteggiamento di Giulia insospettisce anche Alfonso, l’ex fidanzato di Federica che, presente in studio, chiede a Giulia se stia frequentando un’altra persona.

Federica e il retroscena su Alfonso dopo la rottura a Uomini e donne/ Telefonata ai genitori e lacrime...

Giulia ammette la presenza di un’altra persona a Uomini e Donne

Di fronte alla domanda di Alfonso, Giulia ammette che sta sentendo un’altra persona e che è un conoscente di Mirco. Una confessione che spiazza tutti, in primis Mirco. “Lasciare Giulia è stata la scelta più difficile della mia vita. L’ho fatto anche per lei, non solo per me”, dice Mirco che poi ammette che non si aspettava un simile atteggiamento da Giulia in studio.

Tina Cipollari, tuttavia, non crede alla serenità di Mirco accanto ad Alessia e si dice convinta che, in realtà, lui sia ancora innamorato di Giulia ma lui si difende così: “Con lei sto bene. Sono tranquillo e sereno. Quella tranquillità che con Giulia non avevo. A Giulia vorrò sempre bene”

Perché Mirco ha lasciato Giulia a Temptation Island 2024/ Per la single Alessia: confronto a Uomini e Donne