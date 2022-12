Nuovo Cda Juventus/ Lunedì la scelta, i nomi: Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e…

Dopo il terremoto legato all’addio del presidente Andrea Agnelli e dei suoi collaboratori più fidati, è in arrivo un nuovo Cda per la Juventus. I bianconeri sono pronti ad affrontare una fase di restyling: la prima pietra verrà messa nella giornata di lunedì 26 dicembre. Sarà in quel giorno, infatti, che verranno resi noti i nomi dei componenti del nuovo Consiglio di amministrazione della Vecchia Signora.

Probabili formazioni Juventus Rijeka/ Diretta tv: Miretti con Kean? (amichevole)

Per il momento c’è massimo riserbo sui professionisti chiamati a comporre il cerchio magico, ma ci sono quantomeno due certezze: parliamo del neo presidente Gianluca Ferrero e di Maurizio Scanavino, nominato direttore generale e destinato a diventare amministratore delegato nel nuovo organigramma societario. Qualche voce ma nulla di concreto, invece, sui nomi degli altri quattro-cinque componenti del nuovo Cda della Juventus, composto da giuristi, legali e commercialisti.

DIRETTA/ Arsenal Juventus (risultato finale 0-2): decidono due autoreti

NUOVO CDA JUVENTUS: LUNEDI L’ANNUNCIO DEI NOMI

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nuovo Cda della Juventus non vedrà coinvolti nomi storici del club bianconero. Nessuna bandiera nel Consiglio, ma solo profili tecnici. Sarà un gruppo “di guerra” per affrontare le battaglie che attendono la Vecchia Signora, con profili per lo più sconosciuti alla società torinese. Martedì 27 dicembre sarà il giorno dell’assemblea degli azionisti juventini per chiudere il bilancio. Attese per l’occasione delle spiegazioni sui prossimi passi della società. L’inizio del nuovo corso è fissato per il 18 dicembre, giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione. Come evidenziato da Sportmediaset, sul fronte processo per quanto concerne il dossier plusvalenze, non sono previsti provvedimenti né sul fronte della giustizia ordinaria né su quello sportivo. Discorso diverso per la “manovra stipendi”-scritture private. Quasi certa una sanzione economica, ma il rischio vero è quello di una penalizzazione di punti e squalifiche per calciatori e procuratori coinvolti.

LEGGI ANCHE:

Caso Juventus, Cristiano Ronaldo chiede accesso atti: pm dà ok/ "Per provare credito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA