PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA: LE SCELTE ALLO STADIUM!

Le probabili formazioni Juventus Venezia ci introducono alla partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 14 dicembre, valida per la 16^ giornata di Serie A 2024-2025. Ancora imbattuta, la Juventus ha ora una grande occasione per tornare a vincere: non succede da oltre un mese e questa serie negativa ha impedito ai bianconeri di rimanere a contatto conl a zona scudetto mettendo a rischio anche il quarto posto, il progetto di Thiago Motta procede molto a rilento anche a causa degli infortuni e contro il Bologna i bianconeri hanno anche subito gli avversari per larghi tratti, ma se non altro hanno trovato il carattere giusto per risalire da 0-2 a 2-2.

Video Venezia Como (2-2)/ Gol e highlights: Oristanio ripristina l'equilibrio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

Il Venezia rimane ultimo in classifica e, a proposito di orgoglio, anche i lagunari lo hanno tirato fuori; peccato non sia bastato per battere il Como in una sfida diretta molto delicata, dunque Eusebio Di Francesco deve ancora provare a dare la giusta sterzata a una squadra che ha certamente mostrato cose buone ma non riesce davvero a decollare, pur restando con tutte le possibilità di salvarsi. Sarà il campo a dirci cosa succederà questa sera all’Allianz Stadium, noi quindi aspettiamo che la partita prenda il via ma intanto, come sempre, facciamo la nostra rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni Juventus Venezia.

Diretta/ Venezia Como (risultato finale 2-2): pari di Oristanio! (Serie A, 8 dicembre 2024)

QUOTE E PRONOSTICO JUVENTUS VENEZIA

Come era facile immaginare, a corredo delle probabili formazioni Juventus Venezia le quote Snai forniscono un quadro totalmente a favore dei bianconeri: abbiamo il segno 1 per la vittoria casalinga che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Venezia porta in dote un guadagno che ammonta a ben 8,50 volte la posta in palio e infine il segno X, sul quale dovrete puntare per il pareggio, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 5,00 volte la vostra giocata.

Diretta/ Bologna Venezia (risultato finale 3-0): doppietta di Ndoye e gol di Orsolini (30 novembre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA

LO SCHIERAMENTO DI THIAGO MOTTA

Reduce dal big match di Champions League, Thiago Motta imposta le probabili formazioni Juventus Venezia con il solito 4-2-3-1: i bianconeri devono fare ancora la conta degli infortunati ma stanno recuperando qualcuno, Cambiaso potrebbe farcela a giocare titolare e in questo caso andrebbe a sinistra con Savona sull’altro versante, in alternativa è pronto Danilo (più del giovane Rouhi) con Kalulu e Gatti che come sempre saranno i centrali, dubbi invece sul portiere perché le ultime due partite in Serie A le ha giocate Perin, e dunque Thiago Motta potrebbe aprire all’alternanza stabile facendo giocare Di Gregorio solo in Europa.

Si vedrà, intanto a centrocampo sono in calo le quotazioni di Fagioli e, con McKennie ancora non al 100% della condizione, le scelte dell’allenatore italo-brasiliano dovrebbero vertere nuovamente su Locatelli e Khéphrén Thuram; sembra scontata la presenza di Koopmeiners in qualità di trequartista centrale, sugli esterni invece sono in due per tre maglie con il ballottaggio tra Timothy Weah e Francisco Conceiçao che potrebbe coinvolgere anche Yildiz (da capire in questo caso chi andrebbe a sinistra tra il portoghese e lo statunitense), come sempre poi straordinari chiesti a Vlahovic per mancanza di alternative, aspettando Milik e magari il calciomercato di gennaio.

LA RISPOSTA DI DI FRANCESCO

Di Francesco gioca stabilmente con il 3-4-2-1 e anche nelle probabili formazioni Juventus Venezia è questo il modulo che utilizziamo per i lagunari. Ci sono forse due dubbi che il tecnico abruzzese deve risolvere: il primo in difesa con Altare che è favorito su Sverko, il secondo in mezzo al campo dove Magnus Andersen e Issa Doumbia si contendono la maglia per affiancare Nicolussi Caviglia, ex della partita essendo cresciuto in una Juventus che lo ha anche visto esordire in prima squadra. Per il resto sarà il solito Venezia: Filip Stankovic è stato promosso portiere titolare da tempo, davanti a lui giocheranno anche Svoboda e Idzes.

Avremo poi la spinta sugli esterni che, senza particolari sorprese, sarà portata da Candela – che può giocare anche come braccetto di destra – e Zampano, sulla trequarti giocano un centrocampista offensivo come Busio e un attaccante adattato qualche passo indietro che è Oristanio, che sembra aver trovato la sua giusta dimensione; nel ruolo di centravanti non ci sono assolutamente punti di domanda aperti, la maglia da titolare spetta a Pohjanpalo che, pur con qualche pausa di troppo nel rendimento, sta dimostrando che anche in Serie A può garantire il suo numero di gol aiutando il Venezia a centrare una salvezza al momento molto difficile.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VENEZIA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; F. Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

VENEZIA (3-4-2-1): F. Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Candela, Nicolussi Caviglia, M. Andersen, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco