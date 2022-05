Nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne, chi è?/ Da Caserta arriva…

Uomini e Donne, nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Non è stato un anno particolarmente fortunato o comunque intenso dal punto di vista sentimentale per Gemma Galgani. Questa edizione di Uomini e Donne l’ha sì vista fare la conoscenza di molti cavalieri ma ognuna di queste è rimasta pressoché alla superficie. La dama del trono Over è rimasta spesso in secondo piano rispetto ad altri e talvolta neppure ha preso il centro dello studio per raccontarsi, non essendoci frequentazioni in atto.

Insomma, la Galgani continua a cercare il grande amore e chissà che non arrivi proprio nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 26 maggio, su Canale 5. Le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ci svelano infatti che oggi arriverà per la Galgani un nuovo cavaliere con l’intenzione di conoscerla e corteggiarla.

Gemma Galgani, nuova conoscenza per la dama a Uomini e Donne

Nella nuova puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani riceverà al centro dello studio un nuovo cavaliere il cui nome scopriremo in puntata. Per ora sappiamo di lui che è campano, precisamente di Caserta, e arriva con un forte desiderio di conoscere la Galgani. Dalle anticipazioni sappiamo, inoltre, che la dama deciderà di tenerlo e iniziare una conoscenza. Cosa ne sarà di questa frequentazione però lo scopriremo soltanto dopo l’estate. Uomini e Donne sta infatti per giungere al termine e le registrazioni riprenderanno quasi certamente a fine agosto. Dunque solo allora sapremo se questa nuova frequentazione darà i suoi frutti.

