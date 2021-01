Nuovo Dpcm 16 gennaio e Decreto Covid/ Le misure: visite, fasce colori, spostamenti

Ieri sera il Consiglio dei Ministri – nel pieno della crisi di Governo dopo le dimissioni di Italia Viva – ha approvato il nuovo Decreto legge anti-Covid che “anticipa” il nuovo Dpcm in via di definizione nella giornata di domani. Stamane si riuniscono le Regioni con i Ministri Boccia e Speranza per fare il punto sulla “colorazione” delle fasce di rischio annunciate domani dalla cabina di regia anti-Covid e sulla situazione ancora irrisolta del mondo scuola: nel frattempo però, il Decreto Covid di gennaio fornisce la “cornice” di regole sulle quali si snoderà l’impianto del prossimo Dpcm (che entrerà in vigore da sabato 16 gennaio).

Si confermano tutte le regole anti-Covid presenti già negli ultimi decreti, con alcune specifiche modificate sul nodo visite e spostamenti: divieto di spostarsi fuori dalla propria Regione – se non per comprovate esigenze motivate dall’autocertificazione (lavoro, necessità, salute) – fino al 15 febbraio 2021, proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile e nuove norme/divieti validi dal 16 gennaio fino al 5 marzo. Nella giornata di domani avverrà la firma del Dpcm che darà ulteriori restrizioni.

LE REGOLE COVID FINO AL 5 MARZO

Entrando nelle pieghe del Decreto che integrerà domani il nuovo Dpcm, si rivedono le medesime norme già inserite nel Dl Natale e nel Dpcm di inizio dicembre:

– resta la colorazione delle fasce di rischio, con l’inserimento oltre a Rossa, Arancione e Gialla anche di una quarta zona – Bianca – dove non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli

– una sola volta al giorno è consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. «La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti», spiega il Governo nel comunicato di fine Consiglio dei Ministri

– sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia

– piano vaccini, istituita una piattaforma informativa nazionale «idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento»

DOMANI NUOVI DATI ISS E FASCE DI COLORI

L’Italia si appresta a conoscere i nuovi dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, che saranno svelati nel corso della giornata di venerdì 15 gennaio 2021, ma, come lasciano intuire le dichiarazioni rilasciate dal ministro Speranza, l’andamento epidemiologico ha subìto un peggioramento negli ultimi sette giorni, tanto che ha già preannunciato che 12 regioni entreranno in zona arancione, mentre le rimanenti saranno in zona gialla. Nessuna zona rossa, dunque, ma la tonalità cromatica si fa più decisa in molte aree del Paese che, dopo le festività natalizie, possedevano un indice Rt di contagio inferiore a 1. La zona bianca, invece, potrebbe debuttare soltanto da lunedì 25 gennaio (ovviamente, in questo momento, è solo un’ipotesi: molto dipenderà dalla curva dei contagi, ndr) in Toscana, che è la regione con l’indice Rt migliore dell’intero Stivale. Ricordiamo che per essere area bianca una regione dovrà avere un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti e un indice Rt minore di 1. (a cura di Alessandro Nidi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA