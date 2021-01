Comunicazioni Speranza, voto in diretta video/ Nuovo Dpcm e Decreto stato d’emergenza

Dalla Camera al Senato, passerà dal Parlamento oggi la presentazione ufficiale del nuovo Dpcm con le regole anti-Covid unito al Decreto Legge che proroghi lo stato d’emergenza: le Comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza avverranno alle ore 9.30 a Montecitorio mentre alle 15 sarà a Palazzo Madama, sempre in diretta video streaming sui canali satellitari e YouTube di Camera e Senato. Nelle ore convulse del Governo, alle porte della crisi definitiva per l’uscita di scena di Italia Viva, prosegue l’impegno delle autorità sanitarie per impostare il piano di regole dal 16 gennaio – il precedente Dpcm con Decreto “ponte” scade per l’appunto venerdì 15 gennaio – per almeno 30-45 giorni.

Dopo le comunicazioni di Speranza, si passerà al voto delle risoluzioni presentate dalla maggioranza con Matteo Renzi che ha già fatto sapere al Ministro della Salute che non mancheranno i voti di Italia Viva nonostante la crisi di Governo in atto. A quel punto, la firma del Dpcm dovrebbe avvenire il 14 o il 15 gennaio, con il primo giorno in vigore sabato 16 gennaio: nel frattempo, sempre venerdì arriveranno i dati del monitoraggio Iss per fissare i “colori” delle Regioni (con ordinanze che entreranno poi in vigore da lunedì 18 gennaio).

NUOVO DPCM 16 GENNAIO: TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Secondo le ultime anticipazioni emerse ancora ieri sul testo del nuovo Dpcm, si confermano tutte le regole già in vigore nei precedenti Decreti Covid con l’aggiunta di ulteriori restrizioni ancora da definire nell’ultimo confronto aperto con le Regioni fissato per domani mattina 14 gennaio con i Ministri Boccia e Speranza. «Saranno confermati il divieto di spostamento tra le Regioni e anche la possibilità di rendere ancora più severi i criteri per facilitare l’ingresso in arancione provando a lavorare sull’indice di rischio e non su Rt», ha spiegato ieri il Ministro della Salute anticipando i contenuti del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, viene confermato il sistema a fasce di colori con l’aggiunta della zona bianca (Rt a 0,50 e basso livello di incidenza Covid su 100mila abitanti), resta il coprifuoco tra le 22 e le 5 e viene inserito una ulteriore norma di restrizione “anti-movida”, come spiega Boccia «divieto di asporto da bar e ristoranti dopo le ore 18».

Tra gli altri punti centrali del nuovo Dpcm la deroga che rimane sulle visite ad amici e parenti per sole 2 persone e una sola volta al giorno, mentre è notte fonda ancora per sci, piscine, palestre che non dovrebbero riaprire almeno per tutto il mese di gennaio. Per il resto delle regole, si confermano quelle stabilite già dal sistema di fasce tra rosse, arancioni e gialle: qui le FAQ del Governo aggiornate. Se rimanessero i dati “modificati” nelle bozze del Dpcm, le Regioni che rischiano dalla prossima settimana di entrare in zona rossa sarebbero il Veneto, la Calabria, la Sicilia e la Lombardia (rischio arancione invece per Piemonte, Puglia, Lazio, Umbria, Sardegna, Liguria e Marche).

PROROGA STATO D’EMERGENZA: LE DATE

Nelle Comunicazioni a Camera e Senato il Ministro della Salute oltre a dettagliare le novità sul nuovo Dpcm informerà il Parlamento sulla composizione di un nuovo Decreto Legge per la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 30 aprile 2021. Con questo provvedimento, il Governo punta a proseguire con i poteri speciali per la gestione della pandemia Covid: Dpcm, Commissario Arcuri, smartworking e ristori accelerati. Dovrebbe tenersi domani il Consiglio dei Ministri – salvo novità sulla crisi di Governo che inevitabilmente potrebbero ribaltare la situazione – per approvare sia lo scostamento di bilancio (utile per il Decreto Ristori 5) che il varo del nuovo Dl Covid sulla proroga dello stato d’emergenza. Resta il nodo sulla scadenza, dato che il Governo sembra orientato a muoversi di 3 mesi in 3 mesi mentre dal Comitato Tecnico Scientifico la misura richiesta prevede uno stato d’emergenza fino al 31 luglio: 4 gli elementi avanzati dagli esperti per il prolungamento di altri 6 mesi, «l’impatto ancora alto del virus sull’occupazione dei posti letto ospedalieri, la campagna vaccinale, la preoccupante situazione internazionale e la possibile sovrapposizione dell’influenza stagionale con il Covid».





