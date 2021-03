Nuovo Dpcm, lockdown nei weekend?/ Oggi Cts-cabina di regia: “nuove zone rosse”

Un’Italia con le varianti che circolano sempre di più potrebbe avvicinarsi a nuove misure più restrittive dell’ultimo Dpcm, come ad esempio l’ipotesi del lockdown perenne e nazionale durante i weekend (come avvenuto a Natale) o un coprifuoco anticipato alle ore 20: sono queste alcune delle ipotesi che emergono nei retroscena sui quotidiani in vista della nuova riunione straordinaria convocata per oggi dal Comitato Tecnico Scientifico che già in vista del precedente decreto Covid aveva chiesto un maggiore cesura nazionale su spostamenti e occasioni di ritrovo.

«Sulla base dei dati mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa variante (quella inglese, ndr) possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva», ha spiegato nelle scorse ore il Ministro della Salute Roberto Speranza, suffragato dal membro Cts e Presidente Css Franco Locatelli «C’è una risalita del contagio, i numeri e vari indicatori ce lo dicono chiaramente». Dopo la riunione del Cts sarà la cabina di regia anti-Covid a Palazzo Chigi (Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini, Bonetti, Garofoli e il commissario Figliuolo) a valutare eventuali nuove misure di contenimento, qualora non vi fossero i risultati attesi nei primi 7 giorni di entrata in vigore dell’ultimo Dpcm.

REGOLE DPCM E CHIUSURE: NUOVA STRETTA?

Addirittura secondo Corriere della Sera e Adnkronos sul tavolo di Cts e Governo vi sarebbe l’ipotesi di un nuovo Dpcm ancora più restrittivo del precedente che possa avvicinarsi allo schema utilizzato dal Governo Conte per le vacanze di Natale: con l’avvicinarsi della Pasqua e con l’emergere della bella stagione, l’ala più rigorista del Governo vuole stringere le maglie ancora di più portando ad un’unica zona rossa nazionale durante il weekend con impossibilità di uscire se non per comprovate motivazioni. «Le prossime ore non saranno facili perché abbiamo due obiettivi: da una parte provare a piegare la curva e dall’altra richiamare tutti alla massima attenzione», lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’evento di presentazione dell’Hub vaccinale alla Stazione Termini di Roma.

Gli esperti più allarmisti – Galli (Sacco), Ricciardi (Min. Salute), Sebastiani (Cnr) – consigliano al Governo di innestare nuove misure più rigide non solo sulle scuole ma anche su spostamenti e attività commerciali, in attesa anche di nuove Regioni in zona rossa in vista del prossimo monitoraggio di venerdì prossimo. Terza ipotesi assieme a coprifuoco anticipato e lockdown nei weekend è il rende l’automatico ingresso in zona rossa nelle Regioni dove l’incidenza dei casi sia superiore a 250 su 100mila abitanti, criterio finora utilizzato per chiudere le scuole. Quarta e ultima ipotesi sul tavolo di Cts e Governo è la proposta di chiudere i negozi e i centri commerciali nelle zone dove sono chiuse anche le scuole, per impedire ulteriori luoghi di ritrovo dei giovani costretti alla Dad al mattino.



