NUOVO PONTE MORANDI DI GENOVA: VIA AL COLLAUDO/ Limite 70 km/h per curva non a norma

Avrà inizio domenica mattina il collaudo statico del nuovo Ponte Morandi di Genova. A percorrere l’infrastruttura, in quello che sarà l’ultimo atto prima della consegna, saranno 58 mezzi pesanti che per sei giorni trasmetteranno ogni tipo di informazione alla control room. Particolare attenzione sarà riservata alle curve sul lato di Ponente che inducono ad una riduzione della velocità. Italferr, la società di Fs che ha curato il progetto del nuovo ponte disegnato dall’architetto Renzo Piano, ha infatti spiegato che si è stabilito di non intervenire sulle gallerie di entrata e di uscita del viadotto sul Polcevera proprio per evitare un ulteriore allungamento dei tempi di ricostruzione dell’opera. Ciò significa che una volta abbattuto il vecchio Ponte Morandi, si è scelto di definire un progetto che riduce la velocità nella curva, che prima si poteva percorrere a 90 km/h, fissando un doppio limite: a 80 verso Genova (cioè da ponente a levante) e a 70 verso Savona (da levante a ponente), piuttosto che “correggere” la pericolosità del tracciato.

PONTE MORANDI DI GENOVA, DOMANI INIZIA IL COLLAUDO

Per evitare ogni tipo di rischio, nella realizzazione del nuovo viadotto è stato impiegato un doppio strato di asfalto, dell’altezza complessiva di 11 centimetri, con una mescola particolare capace di garantire una maggiore aderenza sull’asfalto e una minore rumorosità. Queste caratteristiche sono state ulteriormente amplificate nei 300 metri più direttamente interessati dal tratto in curva. Il motivo che ha portato all’abbassamento del limite di velocità va individuato nel decreto Infrastrutture del 2001 che prescrive i parametri che regolano il rapporto tra lunghezza dei rettilinei e ampiezza delle curve. Il nuovo ponte di Genova, anziché attenersi a queste norme, ha ricalcato il progetto del 1967. Per rispettare il decreto sarebbe stato necessario scavare per un centinaio di metri l’attuale galleria Coronata ma la volontà di bruciare le tappe ha fatto optare per un’altra soluzione. Una volta completato il collaudo statico del nuovo ponte, l’infrastruttura potrà considerarsi conclusa. La data di consegna prevista alla struttura commissariale guidata dal sindaco Marco Bucci è quella del 29 luglio.



