Nuovo studio Uomini e Donne/ Foto: plexiglas, passerella e un led centrale

Nuovo studio per Uomini e Donne per le esigenze dovute al Covid 19. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e per rispettare il distanziamento sociale, necessario per contenere i contagi, sono stati utilizzati dai plexiglas. Oltre alle sedie di Gianni Sperti e Tina Cipollari, inoltre, ci sono le quattro sedie che accoglieranno i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne, due uomini e due donne. Accanto a Maria De Filippi, ci sono una serie di sedie rosa sulle quali si accomoderanno le corteggiatrici dei nuovi tronisti e, dall’altra parte, le sedie blu su cui si siederanno i corteggiatori dei nuovi tronisti. Prevista anche una passerella, costruita intorno alla luce, che consentirà l’ingresso in studio di tutti i protagonisti. L’ultima novità rappresenta il led che è centrale e sul quale vengono trasmessi i vari filmati.

NUOVO STUDIO DI UOMINI E DONNE: IL PUBBLICO APPROVA

“Un nuovo studio e tante, tantissime novità: il Trono Over si fonde con il Trono Classico“, si legge nella didascalia che accompagna il video che mostra agli utenti di Facebook lo studio che, fino a giugno, accoglierà dame e cavalieri del trono over, tronisti, troniste, corteggiatori e corteggiatori del trono classico. Il nuovo studio è stato già approvato dal pubblico che si complimenta con Maria De Filippi e la sua squadra. “Bellissimo lo studio con tante novità”, “Stupendo il nuovo studio”, “Come sempre ci pensa Queen Mary a sistemare la situazione in Italia”, scrivono alcuni utenti su Facebook dopo aver visto il nuovo studio del dating show di canale 5. Cliccate qui per vedere il video.





© RIPRODUZIONE RISERVATA