Nuovi tronisti Uomini e Donne, chi sono?/ Davide, Gianluca, Jessica e Sophie

Quattro nuovi tronisti per Uomini e Donne che, quest’anno, torna con la formula mista in cui in tronisti conesceranno i propri pretendenti insieme alle dame e cavalieri. Due tronisti e due troniste che non fanno parte del mondo dello spettacolo e che sbarcano alla corte di Maria De Filippi per trovare il vero amore, ma chi sono i quattro fortunati che, attraverso esterne organizzate dalla redazione cercheranno di trovare il principe azzurro e la dama dei propri sogni? I due tronisti si chiamano Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Davide è un giovane ristoratore di 25 anni e ha origini salentine. Sogna una storia seria e spera di trovare a Uomini e Donne una ragazza con cui realizzare questo sogno. Gianluca, invece, ha 30 anni e una grande passione per le moto al punto da concedersi spesso viaggi in sella. Cerca una ragazza con una forte personalità che sappia tenergli testa.

NUOVI TRONISTI UOMINI E DONNE: SOPHIE E JESSICA

Due nuove troniste per Uomini e Donne. Oltre ai due ragazzi, non mancheranno due dolci donzelle pronte a cercare il principe azzurro sotto i riflettori delle telecamere. Il trono rosa è stato così affidato a Jessica e Sophie, due ragazze molto diverse tra loro. Jessica ha 29 anni e un figlio di cinque anni. Da giovanissima si è trasferita a Milano dove ha cominciato a lavorare per potersi mantenere non avendo un buon rapporto con il padre. E’ diventata tatuatrice da poco lavora anche alle Poste. Essendo mamma, cerca un ragazzo con cui costruire una storia seria. Sophie, invece, è stata presentata come la tronista più giovane della storia di Uomini e Donne. Sophie dovrebbe avere solo 18 anni anche se, secondo quanto fa sapere Very Inutil People, potrebbe avere 20 anni. Giovanissima e bellissima, lavora come modella per Chiara Ferragni.



