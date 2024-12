Nei giorni scorsi al Grande Fratello Alfonso D’Apice è rimasto davvero deluso da Federica Petagna, l’ex fidanzata ha infatti rivelato che non è più innamorata di lui mettendo definitivamente fine al loro rapporto, lui nel frattempo si è avvicinato molto a MariaVittoria Minghetti. I due gieffini hanno trascorso molto tempo insieme durante la loro permanenza nel tugurio ed è nata un’intesa inaspettata ma molto piacevole. Anche Tommaso Franchi ha notato il loro avvicinamento e la cosa lo ha non poco turbato.

Terremoto oggi Palermo M 2.2/ Ingv ultime notizie, forte scossa di M 5.6 in Iran

Il gieffino toscano ha confessato le sue preoccupazioni a Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso dicendo che si sente escluso dai pensieri di MariaVittoria Minghetti. Lei vedendolo giù di morale ha provato ad avere un confronto con lui, Tommaso Franchi però l’ha trattata con molta freddezza dicendole che non deve andare da lui solo perché lo vede abbattuto, l’ha anche invitata a fare le sue cose.

Andava in Siria per combattere con l'Isis: 19enne di Milano arrestata a Orio/ “Era pronta al martirio”

Alfonso D’Apice rassicura Tommaso Franchi al Grande Fratello: i due gieffini parlano di MariaVittoria, uno si fa da parte

Senza volerlo Alfonso D’Apice si è trovato in mezzo nella ‘relazione’ tra MariaVittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due nelle scorse ore hanno avuto un confronto nella casa più spiata d’Italia durante il quale l’ex fidanzato di Federica Petagna ha provato a rassicurare il suo compagno d’avventura dicendo che vede MariaVittoria solo come un’amica. Ci ha tenuto anche a precisare che la considera impegnata dal punto di vista sentimentale ed è per questo che non andrebbe mai oltre anche se provasse qualcosa per lei.

Leo Muscato, chi è: regista della Prima della Scala 2024/ "E' come una finale dei mondiali"

Nel ‘triangolo amoroso’ Alfonso D’Apice si è quindi fatto da parte, Tommaso Franchi però gli ha detto che potranno parlarne se lui capirà di essere interessato a MariaVittoria Minghetti. Ha poi fatto sapere che anche lei lo ha rassicurato, però le sue parole non sono bastate a mettere fine alle sue preoccupazioni sul loro rapporto.

Nei giorni scorsi la Minghetti durante una chiacchierata con Amanda Lecciso e Javier Martinez ha ammesso di essere confusa e senza giri di parole ha confessato che prova interesse anche per D’Apice. Cosa succederà al Grande Fratello tra MariaVittoria, Tommaso e Alfonso? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.