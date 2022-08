“Nuovo tronista di Uomini e Donne scelto dal parterre Over”/ Chi è? L’indiscrezione

Uomini e Donne: 4 nuovi tronisti in arrivo e uno scelto dal parterre del trono Over?

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne che, come di consueto, sarà anticipata dalle registrazioni che sveleranno chi sono i nuovi tronisti. Stando alle indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, le prime registrazioni sono previste per fine agosto e dovrebbero annunciare ben 4 nuovi tronisti. La scelta di uno di questi però pare arriverà in modo molto particolare.

“Uno dei 4 tronisti potrebbe essere deciso in questo modo: – annuncia la fonte – durante la registrazione si presentano 2 candidati (per salire sul trono) e Colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over. Per gli altri 3 ci sarebbe la presentazione normale.”

Uomini e Donne, le anticipazioni sulla nuova edizione

Uno dei quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne potrebbe dunque essere deciso attraverso una votazione del parterre Over, sia degli uomini che delle donne dunque. Gli altri tre invece saranno scelti dalla redazione come di consueto. Al momento non ci sono spifferi sulle identità dei nuovi tronisti che, tuttavia, pare saranno tutti volti nuovi al pubblico di Uomini e Donne.

Parlando invece di chi del trono Over tornerà in studio, è sempre la fonte a svelare che: “Sembrerebbe confermata la presenza di Pinuccia (e molto probabilmente anche di Alessandro) nel parterre della prossima edizione. Molto probabilmente a Settembre ritroveremo anche Daniela e Fabio. Non ancora sicuro, ma molto probabile, potremmo ritrovare anche Alessandro, ex corteggiatore di Ida.”

