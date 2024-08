Oasis, perchè si sono sciolti: il litigio furioso quella sera a Parigi

Perchè gli Oasis si sono divisi? È questa la domanda che tutti si stanno facendo dopo aver scoperto del reunion tour 2025. In effetti il rapporto tra i fratelli Liam e Noel Gallagher non è sempre stato dei migliori, ma andiamo con ordine e scopriamo cosa li ha portati a sciogliersi nel 2009. Il 28 agosto dello stesso anno, gli Oasis stavano per tenere il loro ultimo concerto a Parigi, con l’album Dig Out Your Soul. Purtroppo, però, quel giorno dietro le quinte era scoppiato un enorme litigio.

I due non si sono mai sopportati sin da piccoli, anche se sul palco sono sempre riusciti a fare scintille in maniera positiva, conquistando milioni di fan. Una storia di screzi la loro, complice anche la droga e l’alcol, che nel loro passato hanno creato una grande dipendenza tra i membri della band. Nel 1994, il primo segno di squilibrio, quando Liam lancia un tamburello in testa al fratello subito dopo aver scelto di non prendere più le metanfetamine.

Oasis, la divisione nel 2009: “Liam voleva colpirlo usando la chitarra come un’ascia”

Nel backstage di quel fatidico fine agosto Liam Gallagher aveva provato a colpire con la chitarra Noel, che dopo l’ennesimo litigio ha deciso di dire basta, cancellando il concerto e comunicando che gli Oasis non ci sarebbero mai più stati. A prendere la decisione è stato quindi Noel, stanco dei comportamenti esagerati del fratello. A comunicare la decisione era stato proprio lui: “E’ con un po’ di tristezza e con molto sollievo che vi dico cheho lasciato gli Oasis questa sera.” aveva scritto sul sito ufficiale della band: “La gente scriverà e dirà ciò che vuole, ma io non posso continuare a lavorare con Liam per un giorno di più”.

Noel aveva continuato: “Mi scuso con tutti quelli che hanno comprato i biglietti per i concerti di Parigi, Costanza e Milano“. Da quel giorno sono passati 15 anni ma la loro fanbase non ha mai smesso di sperare in un loro ritorno. La reunion è stata però annunciata ufficialmente quasi un ventennio dopo, il 27 agosto 2024, con il comunicato dei due fratelli, i quali oggi hanno 51 e 57 anni. Gli Oasis hanno di certo una vita passata tra scontri e litigi furiosi, ma sul palco tutto sembra dimenticato. Nel corso degli anni hanno lavorato spesso da soli, e Noel Gallagher ha avuto un discreto successo anche da singolo. Tante sono state le false promesse di un ritorno, fino ad oggi, in cui tutto è stato confermato.