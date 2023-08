Obama preoccupato per scontro elettorale Trump-Biden/ “Donald candidato formidabile”

L’ex presidente Usa Barack Obama esprime preoccupazione per i punti di forza a livello politico di Donald Trump: un seguito di fedelissimi, un ecosistema mediatico conservatore favorevole e un Paese polarizzato. Lo ha rivelato all’attuale presidente Joe Biden in occasione di un pranzo privato avvenuto a fine giugno, come riferisce il Washington Post, mentre la notizia è trapelata soltanto adesso. Per Obama, Trump potrebbe rivelarsi un candidato più formidabile di quanto molti democratici possano pensare.

Obama ha inoltre promesso di fare tutto il possibile per aiutare Joe Biden a essere rieletto, stando a quanto riferito da due persone a conoscenza dell’incontro e che hanno deciso di parlare a condizione di restare anonime, trattandosi di conversazioni private. Durante il pranzo, Obama avrebbe poi chiarito che le sue preoccupazioni non erano relative alle capacità politiche di Biden, bensì al controllo ferreo di Trump sul Partito Repubblicano. Recenti sondaggi suggeriscono infatti che Trump abbia un vantaggio significativo sui suoi rivali e che lui e Biden sarebbero sostanzialmente pari in un’ipotetica rivincita.

La preoccupazione di Obama per lo scontro Biden-Trump: “inizierà a raccogliere fondi in autunno”

Al momento non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Obama in vista delle prossime elezioni, ma stando a quanto è emerso durante un pranzo privato con Joe Biden sono chiare le sue preoccupazioni per lo scontro elettorale fra l’attuale presidente degli Stati Uniti e Donald Trump. Tra il 2020 e il 2022 Obama si è speso in grandi comizi negli Stati dall’esito più incerto, ha promosso raccolte di fondi per Biden e altri candidati democratici ed è apparso in contesti non tradizionali per entrare in contatto con i giovani elettori, per esempio collaborando con alcuni influencer e alle finali NBA.

Eric Schultz, consigliere senior di Obama, ha rifiutato di commentare il pranzo alla Casa Bianca, ma ha detto che Obama personalizzerà le sue attività di campagna per massimizzarne l’effetto secondo quanto si apprende dal Washington Post. Obama ha in programma di intensificare la sua attività politica nei prossimi mesi e, secondo un’anonima persona che ha familiarità con la questione, l’ex presidente dovrebbe iniziare a raccogliere fondi per Biden in autunno.











