Obbligo Pos/ Chi infrange la norma potrebbe non ricevere il bonus mobili

Il venditore che rifiuti di garantire al cliente il pagamento elettronico tramite POS e venisse segnalato da quest’ultimo, potrebbe avere delle conseguenze anche sul conferimento del bonus mobili, oltre alle sanzioni già previste dalla normativa.

Obbligo Pos: a rischio il bonus mobili per gli esercenti che infrangono la normativa

Chiunque voglia pagare con carta di credito ma viene impossibilitato a causa della negazione di questo diritto da parte dell’esercente, potrebbe segnalare quest’ultimo. L’esercente “beccato” dai controlli a seguito di segnalazioni, potrebbe anche perdere il bonus mobili e grandi elettrodomestici, che il governo ha garantito alle imprese. Non a caso le prerogative del bonus mobili e grandi elettrodomestici può essere ottenuto soltanto se il pagamento della spesa viene effettuato attraverso il bonifico ordinario e la carta di credito o di debito.

La tracciabilità dei pagamenti infatti è alla base di tutte le misure che contemplino uno sgravio fiscale.

Obbligo Pos: anticipato a luglio 2022 era previsto nel 2023

Tutti sappiamo che è obbligatorio dal primo luglio essere provvisti di POS per il pagamento anche di un semplice caffè al bar punto una misura che non ha messo d’accordo tutti in quanto gli esercenti hanno sempre riscontrato un pagamento delle commissioni talvolta superiore al 10% è richiesto dagli istituti bancari che gestiscono i pagamenti elettronici.

Tuttavia il venditore che rifiuta il pagamento elettronico oltre a dover pagare delle consistenti sanzioni che consistono nell’applicazione di 30 euro più il 4% della somma che il cliente avrebbe dovuto corrispondere all’esercente mediante pagamento elettronico, questo potrebbe pregiudicare anche il conferimento del bonus mobili che quasi tutti i titolari di esercizi commerciali richiedono al momento dell’apertura o della ristrutturazione della propria azienda.

Anche nel caso in cui l’esercente deve essere registrare un disservizio elettronico o di connessione per cui il pagamento composto non è garantito, non è possibile ottenere il bonus mobile nemmeno con il pagamento in assegno. L’unica strada che si profila e dunque il pagamento con bonifico.

