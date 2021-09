Obbligo vaccino per 100 mln di lavoratori negli Usa/ Biden: “Ora basta, siamo stufi”

E’ ufficiale, negli Usa è stato introdotto l’obbligo di vaccino contro il covid nei confronti di tutti i lavoratori federali e nel contempo di chi fa affari. Nelle scorse ore, così come anticipato dai media americani, il presidente Joe Biden ha varato due ordini esecutivi che rappresentano una vera e propria svolta nella lotta contro il covid oltre oceano. Ai lavoratori di cui sopra sarà concesso recarsi sul luogo di lavoro solo se vaccinati, e anche il tampone non verrà ammesso. La stretta non riguarderà comunque tutti indistintamente ma solamente le aziende con più di 100 dipendenti, e per chi sgarrerà potranno scattare sanzioni salatissime, fino a 14.000 dollari di multa.

Biden ha annunciato i due ordini esecutivi, rivolgendosi così alla nazione: “Siamo stati pazienti, ora basta. Abbiamo gli strumenti per combattere il Covid ma una minoranza di americani, sostenuta da una minoranza di funzionari di governo, continua a creare problemi”. Quindi ha ribadito: “C’è una grande frustrazione una minoranza degli americani, sostenuta da una minoranza di funzionari di governo, che ci sta mettendo all’angolo, ci sta creando problemi. Questa politica sta sbagliando perché fa ammalare le persone. Perché porta le persone che non sono vaccinate a morire”.

USA, OBBLIGO VACCINO PER LAVORATORI FEDERALI, BIDEN: “ALCUNI CI OSTACOLANO”

“Non possiamo permettere – ha proseguito Joe Biden – che queste azioni ostacolino la possibilità di proteggere la maggioranza degli americani che ha fatto la propria parte e che vuole tornare alla vita normale”. L’obbligo di vaccino riguarderà una platea totale di circa 100 milioni di persone e va ad iscriversi in un piano che prevede sei diversi punti per sconfiggere il covid ed in particolare la diffusione della variante Delta.

Gli altri punti sono: garantire l’accesso facile alla terza dose, stilare un protocollo ad hoc per studenti e personale scolastico, rendere disponibili i test a domicilio, razionalizzare i prestiti a sostegno delle imprese, e sostegno agli ospedali. Una vera e propria svolta che potrebbe essere seguita a breve da altre nazioni.

