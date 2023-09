Occhiuto: “Hanno cercato di incendiare casa mia”/ “Non mi faccio intimidire da questi imbecilli”

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, è recentemente stato (quasi) vittima dei piromani che da mesi ha promesso di combattere con tutte le sue forze. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, nella notte di venerdì delle persone non ancora identificate hanno incendiato alcune aree boschive vicino all’abitazione del governatore, nella speranza che raggiungessero la casa per raderla al suolo. Fortunatamente, però, la speranza si è rivelata vana e grazie all’intervento rapido dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che riuscissero anche solo ad avvicinarsi dalla casa di Occhiuto. Insomma, un vero e proprio tentativo di intimidire il governatore, che a fronte del gesto promette di intensificare la lotta contro i piromani, che definisce “imbecilli”.

Occhiuto: “Non mi faccio intimidire dai priomani imbecilli”

È stato lo stesso Roberto Occhiuto a raccontare la sua disavventura, sostenendo che “mi è capitato quello che è successo a tanti altri calabresi: hanno tentato di bruciarmi la casa“. Spiega che la zona limitrofa alla sua abitazione “è alberata e tutt’interno è una distesa di verde. Non volevano certamente solo dar fuoco alle sterpaglie per provocare danni all’ambiente” ma appare evidente il tentativo di indirizzare le fiamme verso casa del governatore, fortunatamente senza successo.

“Adesso”, spiega ancora Occhiuto, “si sono attrezzati per agire di notte ma noi, per individuarli, ci siamo già dotati di strumenti tecnologici all’avanguardia“. Secondo i rapporto dei Vigili del fuoco, le fiamme hanno avuto giusto il tempo di superare le mura di cinta della villa del governatore prima che il loro intervento le diradasse, colpendo solamente alcuni alberi, un gazebo e diverse suppellettili. A dare l’allarme, spiega il Corriere, è stato il capo condomino del complesso di abitazioni (circa una ventina di villette, tutte illese), allertato dal fumo. Occhiuto, davanti al gesto intimidatorio, promette che “andremo avanti nella nostra campagna per contrastare la stupidità di questi imbecilli: devono sapere che noi non ci facciamo intimidire. Anzi, raddoppieremo gli sforzi per stroncare sul nascere le intenzioni di piromani e incendiari. Ma anche di coloro che inquinano e scaricano abusivamente rifiuti nei fiumi o in mare”.

