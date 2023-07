Incendi Calabria, regione li contrasta con i droni/ Occhiuto: “22 piromani stanati, tecnologia costa poco”

A Morning News, in diretta su Canale 5, si parla dei devastanti incendi che stanno divampando in numerose regioni del sud Italia, come ad esempio la Calabria. A riguardo il talk del quinto canale condotto da Simona Branchetti ha avuto in collegamento Roberto Occhiuto, il presidente proprio della regione Calabria, che ha spiegato: “Tramite i droni abbiamo beccato ventidue piromani quest’anno, abbiamo 30 droni comandati tramite una centrale operativa, l’80% di questi incendi è di natura dolosa per i precedenti che abbiamo”.

Quindi Occhiuto ha proseguito: “E’ una tecnologia che costa poco, al massimo si spendono3.000 euro, pensi che noi arriviamo a riprendere a targa del mezzo dall’alto, poi facciamo la visura al PRA e diamo tutti quanto ai carabinieri e la gente non se ne accorge. Noi li abbiamo noleggiati i droni ma pensi quanto possa costare bruciare terreni della Calabria così come della Sicilia”.

INCENDI CALABRIA, OCCHIUTO: “SONO DEI CRIMINALI”

Roberto Occhiuto ha poi sottolineato proprio il problema economico: “Con queste azioni si guadagna moltissimo, si spendono pochissime risorse, il capitale naturale di una regione come la mia sarebbe completamente dilapidato. Io credo molto nella deterrenza, ho pubblicato sui social un filmato di un piromane e ho visto che l’anno scorso quando avevo pubblicato un filmato simile si erano bloccati gli incendi”.

“Molte volte si tratta di comportamenti maldestri – ha proseguito Occhiuto in merito agli incendi in Calabria – magari agricoltori che bruciano erbacce, ma ci sono anche squadre di piromani organizzati, abbiamo immagini di macchine che si trovano insieme, tre o quattro persone che si ritrovano, conoscono anche la direzione dei venti. Per fortuna noi abbiamo specializzato dei bravissimi dronisti, che appena vedono questi incendi seriali si spostano in quella zona e scoprono che effettivamente l’autocombustione non c’entra nulla. Le temperature alte ovviamente favoriscono ma se non ci fossero questi sciagurati che appiccano incendi… Sono sciagurati e dei criminali”.

