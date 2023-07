Oceano Atlantico, temperatura record: 24.9 gradi/ Mai così caldo da quando ci sono le rilevazioni

Una nuova temperatura record è stata registrata nel mondo e precisamente nell’Oceano Atlantico. Come si legge sul sito di TgCom24.it, si è raggiunto la temperatura di 24.9 gradi, dato riferito dall’agenzia americana National Oceanic and Atmospheric Administration, comunicando le cifre registrate nella giornata del 26 luglio scorso. Si tratta del secondo record nel giro di breve tempo, visto che soltanto pochi giorni fa era stato il Mar Mediterraneo a scaldarsi in maniera eccessiva, toccando il suo picco di temperatura con 28,71 gradi, superando il record di 28,25 appartenente all’estate del 2003, precisamente al 23 agosto di 20 anni fa.

Da segnalare anche la temperatura record registrata al largo di Miami, leggasi 38 gradi, con il termometro che per diverse ore ha superato questa cifra impensabile per delle acque e soprattutto per un oceano. Della questione ne ha parlato anche il noto meteorologo Paolo Sottocorona, divenuto virale negli scorsi giorni con un video in cui prendeva in giro le previsioni un po’ esagerate. Il meteorologo di La7, come si legge su Il Messaggero ha spiegato che: «Studio fatti sugli ultimi 100-150 anni ci dicono che la temperatura dell’oceano non è stata mai così alta e nel 2023 sui assiste a una progressione mai vista».

OCEANO ATLANTICO, TEMPERATURA RECORD: IL COMMENTO DI SOTTOCORONA

Sottocorona parla di 0,5 gradi in più rispetto al passato, definendolo «un valore altissimo che non si era mai visto» e che potrebbe avere gravi conseguenze climatiche. «Mezzo grado in più sembra poco – ha aggiunto l’esperto meteo di casa La7 – ma non lo è e se continuiamo così sarà sempre peggio. È come un treno pesantissimo che si muove piano ma ha una tale inerzia che non si può più fermare».

Nel frattempo sull’Italia è attesa una nuova allerta meteo, in particolare per una nuova ondata di maltempo prevista sulle regioni del nord est: «Domenica ci saranno forti piogge che taglieranno in due il Veneto assisteremo a temporali molto forti e le temperature saranno comunque in aumento».

