Odysseus di Intuitive Machines: stop anticipato alla missione lunare/ Ribaltamento durante l’atterraggio e…

La missione del lander Odysseus di Intuitive Machines volgerà al termine in anticipo con la fine della carica della batteria. L’allunaggio, come spiegano gli scienziati, non è andato come previsto a causa di una serie di problemi: questi hanno condizionato le fasi finali del lancio. Nel dettaglio, come riporta il sito specializzato Hwupgrade, il lander lunare non ha potuto sfruttare l’altimetro laser principale: questo infatti è risultato spento a causa di un errore procedurale prima della partenza. Ha ripiegato così su uno dei carichi utili della NASA chiamato NDL o Navigation Doppler Lidar.

Senza questo carico utile secondario, sviluppato dal Langley Research Center dell’agenzia spaziale, la missione IM-1 avrebbe incontrato ulteriori problemi. Un secondo imprevisto è relativo alla velocità di discesa più elevata del previsto e a uno spostamento laterale anomalo: difetti che hanno condizionato gli ultimi metri prima del contatto con la superficie della Luna. Lo spostamento avrebbe condotto i supporti di atterraggio del lander a toccare il suolo aumentando l’inclinazione.

Odysseus di Intuitive Machine: problemi anche con la fotocamera

Intuitive Machines non ha mostrato alcuna immagine catturata da Nova-C Odysseus dopo l’avvenuto allunaggio. Tutte le fotografie, infatti, sono state catturate durante le fasi finali dell’atterraggio, quando il lander lunare non aveva toccato il suolo. Inoltre la fotocamera EagleCam, che avrebbe dovuto mostrare l’allunaggio, non è stata espulsa dal corpo principale secondo Hwupgrade. Inizialmente era previsto uno scenario ottimale di circa 10 giorni di operazioni dopo l’allunaggio: l’avventura sembra essere invece durata circa la metà.

Odysseus, dopo aver toccato la superficie lunare, si è inaspettatamente adagiato in una posizione non ottimale, ossia appoggiato su un fianco. Ad incidere sulla “morte” della sonda sarebbe stata infatti proprio la capacità limitata di raccogliere luce solare, a causa del ribaltamento in fase di atterraggio. Per avere più informazioni sulla missione IM-1 di Intuitive Machines bisognerà aspettare la conferenza stampa congiunta con la NASA che si terrà domani, 28 febbraio, dalle 20:00. Qui potrebbero essere mostrate le prime immagini dalla superficie della Luna e comunicate ulteriori novità con i dati raccolti da Nova-C Odysseus.











