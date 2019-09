Offerta Sky, Dazn1 canale 209 da domani/ Come attivarlo e perché dovete farlo subito

Parte ufficialmente domani DAZN1, il nuovo canale di Sky che offrirà le tre partite restanti a giornata di Serie A, due partite di Serie B e una selezione di altri eventi di Dazn. Il nuovo canale in onda sul 209 sarà attivo dalle ore 12 di venerdì 20 settembre. Sono tantissimi i clienti che hanno già aderito alle offerte Dazn dedicate ai clienti Sky. C’è poi chi può averlo gratis grazie a “extra”, che premia la fedeltà dei clienti. Quindi chi ha Sky da almeno tre anni con Sky Sport e Sky Calcio, cioè un milione e mezzo quasi di abbonati, l’offerta Sky-Dazn sarà senza costi aggiuntivi sull’abbonamento, anziché 9,99 euro al mese. Lo sconto è offerto dalla piattaforma satellitare. Ma chi non ha ancora aderito alle offerte Dazn per i clienti Sky può farlo subito, del resto la procedura è semplice. Bisogna accedere all’area Fai da te del sito o a quella dell’app. Non bisogna chiamare o perdere tempo per farsi trovare pronti in vista del debutto del nuovo canale DAZN1.

OFFERTA SKY DAZN1: COME ATTIVARE CANALE E PERCHÉ FARLO SUBITO

Quel che conta è non ridursi all’ultimo momento, perché si rischia di non riuscire a completare la procedura di attivazione a causa del sovraffollamento delle linee o per un rallentamento del sistema legato alla gestione delle richieste. Potrebbero essere tante quelle che arriveranno a Sky nelle prossime ore. La novità importante degli ultimi giorni è che chi possiede Sky Calcio e Sky Sport ed è cliente da almeno tre anni non ha come metodo di pagamento la carta di credito o l’addebito bancario. Quindi non è necessario modificare il metodo di pagamento del proprio abbonamento Sky, quindi si può procedere subito con l’attivazione di DAZN1. Sul canale 209 verranno trasmessi i principali contenuti, ma l’offerta completa di Dazn continuerà ad essere disponibile solo in modalità streaming. Il primo evento sarà l’anticipo di Serie B Frosinone-Venezia, poi sabato verrà trasmessa Empoli-Cittadella, ma la sera gli occhi saranno puntati sul derby tra Milan e Inter…

