Official Secrets – Segreto di stato/ Su Rai 3 il film con Keira Knightley

Official Secrets – Segreto di stato, il film in prima serata su Rai 3 diretto da Gavin Hood

Questa sera, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 21.25 su Rai 3 va in onda il film “Official Secrets – Segreto di stato”, realizzato nel 2019 per la regia dell’attore sudafricano Gavin Hood. Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo di Marcia Mitchell e Thomas Mitchell dal titolo “The Spy Who Tried to Stop a War – La spia che cercò di fermare una guerra”, che racconta le fase salienti del processo all’attivista britannica Katharine Gun, che denunciò le pressioni illecite di Regno Unito e Stati Uniti per autorizzare la guerra in Iraq.

A recitare il ruolo della protagonista del film Official Secrets – Segreto di statoè l’attrice inglese Keira Knightley, gli altri personaggi del film sono stati interpretati da Matt Smith, Adam Bakri, Matthew Goode e Rhys Ifans.

Official Secrets – Segreto di stato, la trama del film

Gennaio 2003. Katharine Gun (Keira Knightley) è un’attivista inglese che rilascia delle informazioni importanti alla stampa, informazioni relative allo spionaggio illecito organizzato dal Regno Unito e dagli Stati Uniti per giustificare la guerra che da lì a poco sarebbe scoppiata in Iraq. Katharine divulga tutti i documenti redatti dalla National Security Agency che sarebbero serviti a ricattare i ministri al vertice degli altri Stati che ancora non avevano deciso se schierarsi o meno a favore della guerra.

In questo modo gli USA pensavano di poter esercitare pressione e spingere l’ONU appoggiare una eventuale, ma in realtà già decisa, invasione del territorio iracheno. La donna dà tutte le informazioni a un suo amico giornalista, Martin Bright (Matt Smith), che le pubblica sul quotidiano londinese “The Observer”. In pochissimo tempo la notizia diventa di dominio pubblico e raggiunge ogni parte del mondo. Katherine Gun viene fermata e messa agli arresti, accusata di non aver rispettato le leggi inerenti i segreti ufficiali.

