Ogni maledetto Natale/ Su Rai 3 il film con Alessandra Mastronardi

Ogni maledetto Natale, film di rai 3 diretto Luca Ventruscolo

Ogni maledetto Natale va in onda su Rai 3 oggi, domenica 25 dicembre, a partire dalle 23.15. Si tratta di una commedia italiana del 2014, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Wildside con Rai Cinema. La regia è di Luca Ventruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre. I tre registi in passato hanno collaborato e diretto Piccole anime, Boris, Sampras, Piovono mucche e Baldini e Simoni. Nel cast abbiamo Alessandro Cattelan famoso per essere un presentatore televisivo più che attore. Ha prestato più volte la voce nel doppiaggio ed è stato Mex in Pets vita da animali I e II e Chuck nel film animato Angry Birds.

La protagonista femminile è Alessandra Mastronardi che interpreta Giulia Colardo. L’attrice ottiene popolarità nel 2006 quando entra a far parte del cast della serie televisiva I Cesaroni con il ruolo di Eva Cudicini, la figlia di Elena Sofia Ricci. Dal quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa. Dopo la serie tv I Medici ha interpretato per il circuito televisivo Carla Fracci. Tra gli altri nel cast ci sono: Andrea Sartoretti, Corrado Guzzanti, Francesco Pannofino, Valerio Mastrandrea, Laura Morante, Caterina Guzzanti e Marco Giallini.

Ogni maledetto Natale, la trama del film

Ogni maledetto Natale racconta la storia d’amore di Massimo Marinelli interpretato da Alesssandro Cattelan e Giulia Colardo, ruolo recitato da Alessandra Mastronardi. I due giovani si incontrano casualmente la prima volta a Roma e tra loro scocca la scintilla.

Il Natale è vicino e i due giovani si frequentano da poco tempo, ma i loro sentimenti sono così sinceri e puri che Giulia propone a Massimo di trascorrere le festività con la sua famiglia, così da stare insieme per tutto il periodo natalizio. Massimo non è molto convinto di accettare la proposta, poi decide di accompagnare la ragazza nella casa dei suoi genitori. L’idea di trascorrere le vacanze insieme, non si rivela un buon pensiero.

Massimo rimane deluso dal comportamento dei parenti della sua fidanzata. Si ritrova ad avere a che fare con boscaioli rozzi, molto lontani dai modi gentili di Giulia. Il giovane cerca in tutti i modi di integrarsi alla famiglia appena conosciuta, ma gli resta difficile ed esprime il suo disagio a Giulia, che si offende e lo allontana da lei. Dopo qualche ripensamento, la donna decide di trascorrere il Natale con il suo fidanzato e lo raggiunge dai suoi familiari. Con meraviglia Giulia scopre che il ragazzo appartiene a una famiglia benestante, ma ai suoi occhi, in maniera diversa, queste persone non sono troppo lontane in comportamento dai suoi parenti. Riuscirà la coppia a uscire indenne al Natale tra risvolti tragicomici e situazioni imbarazzanti?

