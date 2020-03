Ogni tuo respiro/ Video, su Rai 1 il film con Andrew Garfield (oggi, 14 marzo 2020)

Ogni tuo respiro va in onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, sabato 14 marzo, a partire dalle ore 21.25. Si tratta di una pellicola realizzata Gran Bretagna la cui regia è stata affidata a Andy Serkis mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da William Nicholson. Gli effetti speciali che si possono apprezzare in questo film sono frutto del lavoro di Chris Reynolds, le musiche della colonna sonora sono state composte da Nitin Sawhney mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono frutto del lavoro di Charlotte Walter. Nel cast figurano tra gli altri Andrew Garfield, Claire Foy, Tom Hollander, Hugh Bonneville, Ed Speleers, Miranda Raison, Camilla Rutherford e Stephen Mangan.

Ogni tuo respiro, la trama del film

Ecco la trama di Ogni tuo respiro. Ci troviamo in Gran Bretagna dove vive felicemente un uomo di nome Robin insieme alla sua adorata moglie Diana. La loro esistenza è molto appagante non solo per quanto concerne i tanti risultati ottimali ottenuti in ambito professionale ma anche e soprattutto per il forte legame che ha permesso loro di diventare una coppia davvero straordinaria. Tuttavia il destino sa essere estremamente beffardo e poco generoso tant’è che a soli 28 anni il povero Robin si vede costretto a ricoverarsi in ospedale per un improvviso malore che non gli permette praticamente di muoversi. Dopo aver effettuato una serie di analisi mediche piuttosto approfondite con il supporto di strumentazioni di ultima generazione, i medici che hanno in cura l’uomo possono emettere la loro terribile diagnosi ossia al povero ragazzo rimangono soltanto tre mesi di vita. Una situazione che tuttavia ha come principale conseguenza anche quelle di essere completamente immobilizzato dal collo in giù in ragione di una poliomelite. Dopo l’impatto evidentemente drammatico che ha nella sua esistenza questo genere di notizia l’uomo si fa forza anche grazie alla straordinaria moglie che ha al proprio fianco e decide di diventare un punto di riferimento per quanti come lui, nel mondo, devono fare i conti con diverse tipologie di disabilità che non permettono evidentemente di essere autosufficienti nella vita quotidiana. Diventa così un vero e proprio pioniere della lotta anche a livello politico per riuscire a ottenere quelli che sono diritti inalienabili anche per i disabili. Inizia una incredibile avventura che lo vedrà girare in tutto il mondo per manifestare il proprio pensiero e soprattutto per mettere in essere un’associazione capace di far valere i diritti delle persone non autosufficienti.

