Ognuno è perfetto 2, ci sarà?/ Anticipazioni: importanti indizi dalla versione belga!

Giunge al termine questa sera la fiction Ognuno è perfetto, che vede protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Come sempre accade in questi casi i fan dello show si chiedono se questa sera sarà la chiusura definitiva o se la fiction avrà anche una seconda stagione. Partiamo col dire che al momento non ci sono conferme da parte della Rai in merito ad un seguito, tuttavia qualche indizio in merito a ciò che potrebbe accadere c’è. Il regista Giacomo Campiotti sembra infatti più che intenzionato a dare un seguito alla serie. Oltre a ringraziare tutto il cast, come riportato nel pressbook ufficiale RAI, il regista ha parlato di un “metodo di lavoro a volte molto faticoso”, e proprio per questo importante. Proprio questo sarebbe il motivo principale per portare avanti Ognuno è perfetto. Ma quali e quante sono le concrete possibilità di un seguito?

Ognuno è perfetto 2 ci sarà? Nella versione originale non esiste seguito!

La domanda “Ognuno è perfetto 2 ci sarà?” non trova ancora risposta ma potrebbe questa arrivare molto presto. Se di certo la questioni ascolti rimane un elemento determinante per la decisione finale, a mobilitare verso il sì è la sensibilizzazione operata dalla ficition. Ricordiamo che Ognuno è perfetto è uno show RAI che porta sugli schermi italiano un format belga dal titolo Tytgat Chocolat. E se dovessimo appoggiarci a quanto accaduto nel format originale, potremmo dire che la serie si concluderà con la puntata di questa sera. Sì, perché la fiction originale con Gert Portael, Mieke De Groote e Flor Decleir conta una sola stagione. Non esiste un seguito, dunque, per la versione belga. Sarà così anche per quella italiana? La Rai potrebbe scegliere di cambiare il destino del programma.

