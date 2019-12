Ognuno è perfetto/ Anticipazioni terza puntata: Rick e Tina di nuovo insieme?

Ognuno è perfetto va in onda con il finale di stagione il 23 dicembre 2019, quindi tra 6 giorni per evitare di far cadere la terza e ultima puntata la sera della Vigilia. Ivan e Miriam sono pronti a raggiungere i ragazzi, in viaggio per l’Albania, per evitare che si creino dei problemi ulteriori. Rick sarà molto felice di vedere all’improvviso il padre cambiare idea su Tina e mettersi a disposizione per aiutarlo a trovarla. La storia d’amore tra i due ragazzi allora diventerà un vero e proprio affare in grado di coinvolgere il cuore di tutti.

Miriam si offrirà di riaccompagnare i ragazzi nella fabbrica di cioccolato in Italia con Rick che continuerà il suo viaggio proprio insieme al padre. I due si ritroveranno di fronte a una realtà che non si potevano nemmeno immaginare. Pare infatti che Tina e sua madre si siano procurate una falsa identità e questo fa pensare loro come queste potrebbero essere in un altro paese. Scopriranno così che le due sono in Kosovo e inizierà un nuovo viaggio che potrebbe creare non pochi problemi.

