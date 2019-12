OGNUNO È PERFETTO, RAI 1/ Anticipazioni 17 dicembre: Rick parte alla ricerca di Tina

OGNUNO È PERFETTO, DOVE SIAMO RIMASTI

Due nuovi episodi per Ognuno è perfetto, la fiction di Rai 1 che andrà in onda nella prima serata di oggi, martedì 17 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Sararanno il terzo e il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, vediamo dove siamo arrivati ieri: Rick è ormai stufo di non avere la libertà di lavorare come vorrebbe. Così lascia l’ennesimo tirocinio e si allontana da solo. Il padre Ivan, che ha appena venuto la sua attività per stargli vicino, lo ripesca al negozio degli animali, intento a guardare i pesci nell’acquario. Mentre si trovano ad una riunione con altre famiglie, Ivan scopre che la moglie lo tradisce con il capo. Rick invece rivede un vecchio amico, che gli trova un lavoro presso la cioccolateria di Miriam, dove fa il capo reparto. L’indomani, Rick viene assunto anche se in ritardo per via di un problema con la bici ed ha modo di conoscere Tina, con cui entra subito in sintonia. Cristian però non vede la cosa di buon occhio e decide di mettere subito le cose in chiaro con Rick: per fortuna viene fermato da Giulia, che lo rimette in riga. Nel frattempo, Ivan decide di essere del tutto sincero con la moglie e le confessa di aver avuto tre amanti nel corso del loro matrimonio. Entrambi non possono che concludere che l’amore fra loro sia finito diversi anni prima. I due decidono però di non separarsi e Ivan accetta persino che Alessia continui a vedere Giorgio. Mentre il sentimento fra Rick e Tina cresce sempre di più, Ivan vede aumentare la propria apprensione nei confronti del figlio e finisce per prendersela con Miriam. Scopre così che la titolare ha perso la figlia Irma anni prima, una ragazza Down. E’ in suo onore che ha deciso di aprire il reparto di packaging. Ivan scopre inoltre che Rick sa della separazione dei genitori e che è sereno in merito. Quando lo zio e il nipote mettono in crisi la sopravvivenza del reparto, Miriam decide di rimandare il voto e proteggere i suoi ragazzi. Propone infatti di tenere aperto il bar e trasformarlo in ristorante, per poterlo usare come vetrina per la cioccolateria. I soci si convincono però solo quando Miriam li fa incontrare con i ragazzi. Intanto, Tina decide di non parlare più a Rick perchè non vuole baciarla. Il ragazzo teme di soffrire, ma lei lo bacia lo stesso durante la serata del karaoke. Quella sera, Tina e la madre Katarina vengono avvicinate da due criminali, che decidono di farle tornare a casa per evitare che la donna testimoni contro di loro. La donna decide di prendere tempo e riceve una visita di Ivan, preoccupato perchè i due figli hanno superato una certa linea fisica. Katarina è costretta però a partire quando decide di non fare i nomi di chi li perseguita, visto che la Polizia deciderà di far tornare a casa sia lei che la figlia.

ANTICIPAZIONI DEL 17 DICEMBRE 2019

EPISODIO 3 – Rick decide di trovare Tina con le sue forze e riesce a raggiungerla in un centro di espulsione. Nonostante la promessa di un amore eterno, la ragazza e la madre vengono rimpatriate. Rick entra così in depressione e ripiomba nella crisi che lo spinge a non lasciare il letto. Ivan non sa cosa fare e Alessia decide di lasciare l’America per ritornare a casa. Per aiutarlo, gli amici della cioccolateria fanno visita a Rick e lo convincono a partire per andare da Tina, in Albania, sposarla e poi riportarla in Italia.

EPISODIO 4 – Ivan decide di partire con il camper per raggiungere l’Albania e solo durante il tragitto scopre che Miriam si è introdotta a bordo. Fra i due non ci saranno che litigi: il padre di Rick incolpa la donna di aver dato troppa libertà ai ragazzi. Miriam deciderà in seguito di lasciarlo quando Cedrini butterà il suo telefono, rendendo così impossibile la localizzazione del gruppetto. Quando il camper si guarda, Ivan ritrova Miriam e abbandonano l’ascia di guerra. Rick e gli altri intanto si trovano di fronte a pericolosi ostacoli.



