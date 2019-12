OGNUNO È PERFETTO/ Diretta e anticipazioni: Rick e Ivan derubati (Ultima puntata)

Ognuno è perfetto, anticipazioni ultima puntata e diretta

Inizia l’ultima puntata di Ognuno è perfetto. Rick e suo padre si trovano in Albania, e non sanno da dove iniziare la loro ricerca. In un inglese maccheronico e stentato, chiedono informazioni su Catarina e Tina Dirani. Due signore del posto li indirizzano verso il cimitero, facendo allarmare il povero ragazzo. Ma le Catarina e Tina morte, anche loro madre e figlia, non hanno niente a che vedere con quelle che cercano. A un certo punto del racconto, arriva Luciano, un italiano emigrato in Albania che può aiutarli nelle ricerche. Rick e papà Ivan scoprono che Tina si trova in Kosovo. Ma i due non possono attraversare la frontiera senza documenti: “Il mio passaporto è scaduto e lui non ce l’ha”, spiega il padre. C’è solo un modo per raggiungere la ragazza: attraversare la frontiera illegalmente. Così, scortati da Luciano, i due si recano sulla montagna e varcano finalmente il confine. “Attenzione: qua sparano”, fa sapere il loro accompagnatore. Che tutt’a un tratto li abbandona: Luciano è un truffatore. I due protagonisti scoprono ben presto di aver perso tutti i loro averi. (agg. di Rossella Pastore)

Come nasce la fiction

Fabio Bonifacci è lo sceneggiatore di Ognuno è perfetto, la fiction Rai che vede protagonisti diversi ragazzi down con le loro gioie, i loro dolori e i loro stati d’animo in generale. Bonifacci ha iniziato ad avere a che fare con loro quando è stato ospite della Casa delle idee di Bologna, un luogo dove chi ha questa sindrome impara a essere autonomo. “Qui compiono un percorso sostenuto da bravissimi educatori, coordinati da Rosanna De Sanctis, che li porta a conquistare margini sempre maggiori di indipendenza”, fa sapere Bonifacci al Resto del Carlino. “Così diventano in grado di gestire il loro tempo da soli, organizzano la loro vita, cucinano, programmano le uscite, coltivano i rapporti umani, si preparano a entrare nel mondo del lavoro”. La dimensione del rapporto umano, nella finzione come nella vita reale, è messa particolarmente in risalto. Fabio ha lavorato molto in questo senso, “conoscendoli, frequentandoli, facendo diventare per alcuni mesi la loro quotidianità la mia”. “Loro, semplicemente, hanno un’altra maniera per descriverli, ma sono il nostro specchio, ci ricordano che ognuno di noi ha dentro una ’diversità’. Stare con loro aiuta a riconoscere la nostra. Sono loro a farci un regalo di straordinaria umanità. Ed è proprio intorno a questo ‘omaggi’ che gravita la sceneggiatura che ho ideato”. (agg. di Rossella Pastore)

Ognuno è perfetto, anticipazioni ultima puntata 23 dicembre: il viaggio di Ivan e Rick

Ognuno è perfetto torna in onda oggi, martedì 24 dicembre, in prima serata su Raiuno con la terza ed ultima puntata dedicata alla ricerca di Tina. Il viaggio di Ivan e Rick è appena iniziato. Le difficoltà saranno ancora molte, visto che Tina si trova oltre il confine e che padre e figlio dovranno affrontare diversi pericoli prima di giungere a destinazione. Intanto, Miriam ritorna in Italia con il resto del gruppo, riuscendo a riconsegnarli alle famiglie. Ormai ad un passo dal trovare Tina, Ivan e Rick scoprono che in realtà Katarina e la figlia potrebbero trovarsi in Kosovo e non in Albania, grazie all’uso di nuovi passaporti falsi. Per questo saranno costretti a superare un nuovo confine, mettendo in serio pericolo la vita di entrambi. Nonostante lo stop ricevuto nei giorni precedenti, sembra che fra Ivan e Miriam potrà finalmente scoppiare la passione. Il promo diffuso la scorsa settimana ci svela infatti che il finale di stagione prevede un lieto fine sia per Rick, che riuscirà a trovare Tina, sia per il padre.

Ognuno è perfetto, dove siamo rimasti

Rick (Gabriele Di Bello) rivede Tina (Alice De Carlo) al centro espulsioni, ma poi la ragazza e la madre vengono riportate in Albania. Dopo quattro giorni d’assenza, l’intero reparto packaging entra in sciopero e Miriam (Cristiana Capotondi) decide di andare a parlare con Rick per farlo reagire. A Pristina, Katarina (Olivia Manescalchi) accetta la richiesta di Tina di parlare con Rick via Skype, ma le impone di non dire nulla per evitare che i criminali le trovano. Dopo aver travisato alcune paroel del padre, Rick si convince grazie a Cedrini (Aldo Arturo Pavesi) che potrà riportare Tina in Italia solo sposandola. Il gruppetto organizza quindi il viaggio fino in Albania fingendo una gita con gli scout. Ivan (Edoardo Leo) blocca poi il suo bancomat pensando ad un furto quando i ragazzi fanno diversi prelievi in Croazia. In seguito ad una rissa con degli sconosciuti, Cedrini allarma i genitori via cellulare e così si scopre il loro inganno. Ivan viene informato subito e Miriam, accusata dalle altre famiglie di essere irresponsabile, si unisce a lui in viaggio. Dopo una notte in ostello, i ragazzi fanno invece amicizia con un gruppo di poliziotti in vacanza, che decidono di aiutarli dopo aver conosciuto la storia di Rick. Ivan e Miriam perdono invece le tracce del gruppo quando Cedrini perde il suo cellulare. In seguito ad un nuovo litigio, Miriam scende dal camper di Ivan e tenta l’autostop. Lo ritrova però poco dopo, fermo a causa di un guasto al mezzo. Grazie all’aiuto dei nuovi amici e della Polizia, i ragazzi invece trovano il modo di superare il confine e raggiungere Pristina. Più tardi, Cedrini accusa Django (Matteo Dall’Armi) di essere uno spacciatore: si scopre così che il ragazzo è stato preso in giro da un gruppo di finti amici perchè facesse delle consegne. Messa alle strette, Giulia (Valentina Venturin) decide di fidanzarsi con Cedrini, lasciando in asso Django. La disavventura continua: i ragazzi vengono derubati da due criminali, poi Django viene portato in ospedale a causa di una brutta caduta. Questo incidente però permette a Miriam e Ivan di trovare il gruppetto: nonostante la rabbia, Rick e il padre fanno pace. Ivan si offre inoltre di portare il figlio da Tina, mentre Miriam riporta gli altri a casa, ma gli rivela anche di non riuscire più a lasciarsi andare all’amore in seguito alla morte della figlia.



