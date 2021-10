Olga Plachina, quanti anni ha la moglie di Aldo Montano?/ 16 anni di differenza!

La ventiquattrenne Olga Plachina protagonista di una tenerissima sorpresa a suo marito Aldo Montano al Grande Fratello VIP. La modella russa, che ha quasi vent’anni in meno del suo uomo, racconta il loro primo incontro. “Cosa aveva di speciale? A prima vista non mi è piaciuto più di tanto”; ammette. “Aveva i capelli lunghi e orecchini. Ora mi manca quando andiamo a letto perché faceva le coccole a mia figlia e ora senza di lui mi sento in difficoltà“. “Io pensavo che intendessi a letto nel senso di focoso”, risponde tra il serio e il faceto lo schermitore italiano.

Grande feeling tra Olga e Montano, quindi. La differenza d’età sembra un valore aggiunto piuttosto che un ostacolo. “Un’amica mi presentò Olga. Quando l’ho vista per la prima volta è stato divertente: era un angelo biondo, abbiamo parlato tutta la sera con traduttore”, spiega emozionato Montano.

“La fine della serata è andata malissimo, non ci fu nemmeno un bacio”, racconta Aldo Montano prima di poter rivedere la sua Olga. “Poi cominciò l’estate e pensammo di fare una vacanza insieme. Io la mandavo per le lunghe e lei mi bloccò su tutti i social. Ero già innamorato cotto. Grazie alla mia amica riapparve la sua foto su Whatsapp e da quel momento ci siamo trovati”.

Dal primo incontro alla scintilla, fino alla massima espressione dell’amore con la nascita della figlia Olimpia: “Ho chiamato mia figlia Olimpia per le olimpiadi ma poi mi sembrava un peso. Ma fu un parto piuttosto complicato, così quella mattina che andai a registrare il nome, Olga mi disse ‘chiamiamola Olimpia’”.

