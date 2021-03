OLGA ZAKHAROVA/ Chi è la violinista amata da Ennio Morricone ospite a Sanremo 2021

È Olga Zakharova, violinista russa di fama internazionale, una delle ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021. La sua esibizione avverrà presumibilmente in coppia con il sassofonista Stefano Di Battista, dal momento che la loro presenza è stata annunciata insieme. Nessun ulteriore dettaglio, invece, sui pezzi scelti da lei e dal collega musicista, motivo per cui la loro performance sarà del tutto inedita. Olga, 30 anni circa, si è laureata al conservatorio Tchaikovsky di Mosca per poi frequentare un master all’Académie Tibor Varga, in Svizzera. La sua formazione, terminata nel 2009, l’ha portata fin da subito a esibirsi nei più prestigiosi teatri mondiali, primo fra tutti la Scala di Milano, nel gruppo del concertino. In seguito, l’abbiamo vista primo violino all’interno della compagine friulana F.v.g. Mitteleuropa Orchestra, e poi ancora violino di spalla al Carlo Felice, principale teatro della città di Genova.

Olga Zakharova: le parole su di lei di Ennio Morricone

Ed è proprio in Liguria che Olga Zakharova torna quest’anno, in occasione del suo mini-concerto al Festival di Sanremo. Attualmente, la Zakharova risiede a Trieste, ma spesso e volentieri si sposta per esibirsi soprattutto sui palcoscenici del Nord Italia. In una di queste occasioni, Olga ha incontrato il maestro Ennio Morricone, con cui ha intessuto un rapporto di profonda stima e affetto reciproci: “Privilegio unico e indimenticabile, il tempo trascorso con il grande Maestro Morricone”, ha scritto su Facebook l’11 dicembre scorso, a cinque mesi dalla sua scomparsa. “Grazie per quello che hai lasciato all’intera umanità”. Sotto al post, una foto che li ritrae insieme e la dedica che Morricone le fece tempo addietro: “Alla Signora Olga”, si legge, “se penso a lei, quando dirigo, i brani sembrano più belli. Con i migliori auguri! Ennio Morricone”. L’omaggio benaugurante del direttore d’orchestra ha sortito il suo effetto, visto che Olga – come annunciato – salirà oggi su uno dei palchi più importanti e ambiti della musica italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA