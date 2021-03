Sanremo 2021 chi canta domani 2 marzo?/ Scaletta prima serata: Cantanti Big e Nuove Proposte

ANTEPRIMA SANREMO 2021: SCALETTA PRIMA SERATA

Al via la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, la prima ai tempi del Covid, condotta da Amadeus, anche quest’anno direttore artistico della kermesse canora. Da domani, martedì 2 marzo, aprono ufficialmente le porte del Teatro Ariston con la diretta televisiva nella prima serata di Rai1 a partire dalle ore 20.40. Se sulla scaletta della prima serata vige il massimo riserbo, nel corso della conferenza di apertura della manifestazione il direttore artistico Amadeus e il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo hanno comunicato la suddivisione dei 26 Big e delle 8 Nuove Proposte per le prime due serate.

Nel corso della prima serata si esibiranno le prime quattro Nuove Proposte e i primi tredici Big in gara. L’ampio numero degli artisti che si cimenteranno sull’ambito e importante palcoscenico ha portato inevitabilmente ad una equa suddivisione rispetto alle esibizioni. Rispetto alle Nuove Proposte, il giudizio congiunto Giuria demoscopica, della Sala stampa e del Televoto decreterà i primi due eliminati sin dalla prima serata di domani mentre gli altri due approderanno direttamente alla serata di venerdì.

SANREMO 2021, CANTANTI IN GARA PRIMA SERATA 2 MARZO

Quella avanzata da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2021 non rappresenta ovviamente una scaletta in ordine di uscita. Per quanto riguarda le Nuove Proposte, ecco le quattro che ascolteremo già domani 2 marzo in occasione della prima serata con i titoli delle relative canzoni (l’ordine, ricordiamolo, è puramente alfabetico): Avincola (“Goal!”), Elena Faggi (“Che ne so”), Folcast (“Scopriti”) e Gaudiano (“Polvere da sparo”).

In merito ai 13 Big che si esibiranno nel primo appuntamento di martedì, sono (anche in questo caso l’ordine non è quello di uscita): Aiello (“Ora”), Arisa (“Potevi fare di più”), Annalisa (“Dieci”), Colapesce e Dimartino (“Musica leggerissima”), Coma Cose (“Fiamme negli occhi”), Fasma (“Parlami”), Francesca Michielin e Fedez (“Chiamami per nome”), Francesco Renga (“Quando trovo te”), Ghemon (“Momento perfetto”), Irama (“La genesi del tuo colore”), Madame (“Voce”), Maneskin (“Zitti e buoni”) e Max Gazzè con la Trifluoperazina Monstery Band (“Il farmacista”).

Le restanti quattro Nuove Proposte e gli altri 13 Big saliranno sul palco dell’Ariston in occasione della seconda serata di mercoledì 3 marzo 2021.



