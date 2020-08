Olimpia Milano, sospetto caso di Coronavirus/ Allenamenti sospesi e soggetto isolato

C’è un sospetto caso di positività al Coronavirus anche nella Serie A1 di basket: lo ha fatto sapere con una nota ufficiale l’Olimpia Milano, che ha fatto sapere la novità dicendo che il tesserato non presenta comunque i sintomi del virus ed è stato immediatamente isolato. Ad ogni caso, è subito scattato il protocollo sanitario che si attua in questi casi: l’attività sportiva è stata sospesa (il che vuol dire interruzione degli allenamenti) e non riprenderà prima che sia arrivato l’esito degli esami. Che è previsto per la serata odierna: a questo punto l’Olimpia trattiene il fiato, perché come sappiamo la prima partita ufficiale della nuova stagione è attesa domani pomeriggio al Mediolanum Forum, dove farà visita Cantù nella nuovissima Supercoppa Italiana che prevede la partecipazione di tutte le squadre (16) iscritte alla Serie A1 2020-2021. L’identità del giocatore risultato positivo al Coronavirus non è comunque stata rivelata, e anche questa non è una novità: anche alcune società di calcio, in casi del genere, hanno preferito mantenere il riserbo.

OLIMPIA MILANO, CASO DI CORONAVIRUS

Dunque nel roster dell’Olimpia Milano c’è un giocatore positivo al Coronavirus: il protocollo sportivo non prevede l’automatica quarantena per tutto il gruppo ma, appunto, test per tutti e isolamento del soggetto in questione. Una misura che in questo caso impedisce la cancellazione degli eventi, che rischierebbe di avere un effetto a cascata sul calendario delle manifestazioni (lo diciamo senza dover per forza arrivare a sostenere che sia giusto o sbagliato, ma come dato di fatto). Lo scorso fine settimana la squadra allenata da Ettore Messina ha partecipato al City of Cagliari, torneo di basket che ha vinto: giovedì ha giocato contro Sassari mentre venerdì ha affrontato Venezia. Chiaro dunque che anche i giocatori di Dinamo e Reyer, così come tutto lo staff tecnico, siano ora chiamati ad effettuare dei controlli; per quanto riguarda il giocatore dell’Olimpia, eventualmente nelle prossime ore potremmo anche scoprire di chi si tratta e sapere anche se ci sono altri elementi del roster che siano risultati positivi al Coronavirus, e abbiano la necessità di rimanere isolati.



