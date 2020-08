Diretta Milano Venezia/ Streaming video tv: City of Cagliari 2020 2^ serata (basket)

Milano Venezia, in diretta dal PalaPirastu e in programma alle ore 20:30 di venerdì 21 agosto, è la seconda partita del triangolare City of Cagliari 2020: la terza squadra che partecipa a questo torneo di basket è naturalmente la Dinamo Sassari, che ieri sera ha fatto il suo esordio. La pallacanestro di casa nostra torna protagonista dopo il lockdown: come sappiamo i principali campionati non si sono conclusi e il titolo è rimasto vacante, di conseguenza la Reyer entra nel 2020-2021 con l’etichetta di campione d’Italia in carica. Una stagione che sarà quella della ripartenza: siamo ancora in attesa di scoprire in che modo lo si farà, nel frattempo è stata organizzata la Supercoppa ma per il resto siamo ancora in un regime di punti di domanda aperti. Vedremo intanto come andranno le cose questa sera, quando inizierà la diretta di Milano Venezia; nel frattempo possiamo iniziare a fornire qualche indicazione utile circa le due squadre che si affronteranno sul parquet di Cagliari.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma gli appassionati potranno comunque riferirsi a Dinamo Tv: l’emittente ufficiale del Banco di Sardegna fornisce tutte le partite del City of Cagliari 2020 in diretta streaming video, dunque per accedere alle immagini dovrete sintonizzarvi su di essa utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MILANO VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Milano Venezia ci conduce all’interno di una rivalità che ha contrassegnato gli ultimi anni di campionato: Olimpia e Reyer sono infatti le squadre che hanno vinto gli ultimi quattro scudetti (due a testa) dopo il sorprendente tricolore messo in bacheca da Sassari. E’ abbastanza sorprendente il fatto che in queste finali non si siano mai incrociate, facendolo però prima in serie che sono sicuramente da ricordare; da una parte troviamo una squadra che da anni va alla ricerca della sublimazione in Eurolega (dove invece non è mai riuscita a imporsi) e anche nelle ultime settimane ha operato una sorta di rivoluzione fatta di grandi colpi ma, stavolta, anche di importanti conferme per dare continuità al progetto.

Continuità che continua a essere la parola d’ordine in casa lagunare: ancora una volta Venezia ha scelto la strada delle conferme, tanto che il roster è praticamente lo stesso che non solo ha affrontato l’ultima stagione, ma che addirittura ha vinto lo scudetto nel 2018. Walter De Raffaele, in sella da quattro anni dopo i cinque da vice, avrà dunque il vantaggio di poter lavorare con un gruppo che si conosce molto bene; tuttavia la pandemia da Coronavirus ha spazzato via tutte le certezze conosciute in ambito sportivo, sarà allora interessante capire come la Reyer si comporterà sul campo a cominciare da questa sera.



