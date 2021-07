Olimpiadi 2020, italiano positivo al Covid/ Su un volo con l’Italbasket e i ciclisti

OLIMPIADI 2020, UN ITALIANO POSITIVO AL COVID

Un italiano, precisamente un giornalista, è risultato positivo al Coronavirus all’arrivo a Tokyo: faceva parte di un volo Alitalia sbarcato in Giappone in vista delle Olimpiadi 2020, e presenterebbe per il momento lievi sintomi. È stato subito messo in isolamento, e dagli ambienti azzurri filtrerebbe ottimismo: come si legge su SportMediaset infatti il giornalista non avrebbe avuto contatti ravvicinati con gli atleti che sono arrivati in Giappone, dunque il rischio di un focolaio Covid non c’è. Almeno per ora, chiaramente: la situazione andrà tenuta monitorata, soprattutto per il soggetto in questione che, terminata la quarantena, sarà nuovamente sottoposto al tampone.

Sull’aereo del giornalista viaggiavano la nazionale maschile di basket, tornata alle Olimpiadi dopo un’assenza di 17 anni, quella di ciclismo e la squadra femminile di pugilato: chiaramente adesso bisognerà stare attenti a quello che succederà. Ricordiamo, lo scrivevamo ieri, che già tre atleti hanno riscontrato positività al Coronavirus: due di questi risiedevano già nel villaggio olimpico, non sappiamo ancora la loro nazionalità perché l’unica notizia certa è che non sono giapponesi. Le Olimpiadi 2020 saranno blindate: a Tokyo vige ancora lo stato di emergenza, dunque le gare saranno svolte senza la presenza di pubblico. Ora comunque attendiamo novità circa le condizioni di salute del nostro giornalista, e di eventuali focolai che speriamo non prendano piede.

